8-летний мальчик попал под машину во дворе на «Елецком»

Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Вечером 18 июня во дворе на улице Осканова автомобиль «Лада Гранта» под управлением 33-летнего водителя наехал на 8-летнего мальчика. Ребенок получил травму, и после оказания помощи был отпущен.Еще один ребенок пострадал вчера в селе Ленино Липецкого района:13-летняя девочка каталась с ровесницей на снегоболотоходе и перевернулась. Травмы получила 13-летняя пассажирка техники, она госпитализирована.«18 июня на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4160 нарушений правил дорожного движения.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности — 88.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3786 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщили в ГАИ.