Липецкая вечЁрка: поврежденный беспилотником дом, пропавшая в Сочи и карьера Романа Ченцова
Сегодня в Липецке: горожане назвали нежелательные профессии для детей, в списке — блогеры и чиновники
Липецкая вечЁрка: поврежденный беспилотником дом, пропавшая в Сочи и карьера Романа Ченцова
Происшествия
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сегодня, 09:02
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8-летний мальчик попал под машину во дворе на «Елецком»
Ребенку понадобилась медицинская помощь.
Еще один ребенок пострадал вчера в селе Ленино Липецкого района:13-летняя девочка каталась с ровесницей на снегоболотоходе и перевернулась. Травмы получила 13-летняя пассажирка техники, она госпитализирована.
«18 июня на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4160 нарушений правил дорожного движения.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности — 88.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3786 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщили в ГАИ.
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