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Начальник областной автоинспекции пообещал, что наехавшего на коляску подростка обязательно найдут
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Общество
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сегодня, 14:56
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Начальник областной автоинспекции пообещал, что наехавшего на коляску подростка обязательно найдут
С начала года в Липецкой области зарегистрированы 12 ДТП с участием электросамокатов. В этих авариях пострадали 10 человек.
— К сожалению, родственники часто покрывают несовершеннолетних правонарушителей. Но мы при помощи камер наблюдения, других технологий, его в любом случае разыщем.
По словам Андрея Панасовича, достаточно быстро нашли правонарушителя из Лебедяни — мотоциклиста разъезжавшего по парку и устроившего там дебош.
— С нашей стороны его ждет наказание за езду без шлема, и по пешеходным дорожкам, со стороны полиции — за те правонарушения, которые выявят они уже по своей линии, — рассказал Андрей Панасович.
Начальник областной автоинспекции заявил, что поддерживает инициативу губернатора области Игоря Артамонова об ограничении работы кикшеринговых фирм, при не выполнении ими трех условий: верификациии возраста клиентов, на самокате должен передвигаться только один человек, ограничении скорости устройств во всех общественных пространствах, и полного запрета движения в местах большого скопления детей.
Андрей Панасович сообщил, что законные основания воздействия на владельцев кикшеринга есть, и регион может приостанавливать или вовсе прекращать деятельность таких фирм.
А вот как быть с частными владельцами СИМов? Правительство страны в начале этого года решило законодательно обозначить и правила использования таких средств передвижения для физических лиц. Соответствующий закон Госдума должна принять в ноябре этого года. Так, продажа СИМов будет осуществляться в специализированных магазинах, при покупке физлицо обяжут технику регистрировать. Магазин также должен внести в реестр СИМ данные его владельца, а номер СИМа будет введен в общую систему.
Как рассказал главный «гаишник» области, в последнее время активность граждан в помощи выявления нарушений правил дорожного движения выросла. На ресурсы Госавтоинспекции постоянно поступают жалобы, и зафиксированные факты нарушений, отрабатываются все до одного обращения.
Этим летом граждане начали жаловаться на громкую двухколесную технику: «и не мопеды», и «не мотоциклы». При этом такие «недомотоциклы» не подлежат регистрации ни в Госавтоинспекции ни в Гостехнадзоре. Как рассказал Андрей Панасович техника такая называется просто —«спортинвентарь». У нее нет даже фар, стоп-сигналов, поворотников, и зеркал, но зато их двигатели «орут», как у мотоцикла без глушителя.
— Откуда берется такая техника? Из розничной продажи. Магазины их где берут? У производителя. Заводы их производят, поставляют, родители их покупают чадам, те носятся, без фар, без поворотников, без стоп-сигналов и ревут моторами… Проблема существует, и не только у нас. Законодатели этим уже озабочены. Я еду в Москву на этой неделе на совещание в научно-исследовательский институт ГИБДД, где этот вопрос будет рассматриваться. Уверен, на такой «спортинвентарь» также введут обязательную регистрацию. Правовое решение и наведения порядка в этой сфере будет достигнуто.
Так же, по словам Андрея Панасовича, сотрудники Госавтоинспекции работают с родителями, которые позволяют детям нарушать покой горожан.
- За невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей, мы за один месяц привлекли к ответственности 55 родителей….
На минувшей неделе ГАИ завершила профилактическое мероприятие направленное на снижение количества ДТП с участием мототехники и особое внимание автоинспекторы уделяли несовершеннолетним за рулем мототранспорта.
За 8 дней автоинспекторы выявили 369 нарушений водителями мотоциклов, скутеров и мопедов, в том числе 29 — подростками до 18 лет. 19 человек при этом управляли транспортом в состоянии опьянения, или отказались от прохождения медосвидетельствования, в их числе двое подростков. 64 человека управляли мототранспортом, не имея водительского удостоверения, из них пятеро были лишены права управления, 150 мотоциклистов управляли транспортом без мотошлема.
С начала этого года произошло 56 ДТП с участием мототехники, в них восемь человек погибли, 61 — получил травмы. В прошлом году погибших было трое.
Говоря, о возвращении названия ГАИ для ГИБДД, Андрей Панасович уточнил, что вернули название «Госавтоинспекция», а не аббревиатуру ГАИ. При этом менять вывески и перепечатывать документы не будут.
— Не поместится у нас название «Госавтоинспекция» тут нигде, слишком длинное. Да и денег на это Панасовичу не дадут, — усмехнулся главный «госавтоинспектор» региона.
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