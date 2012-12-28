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сегодня, 14:56
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Начальник областной автоинспекции пообещал, что наехавшего на коляску подростка обязательно найдут

С начала года в Липецкой области зарегистрированы 12 ДТП с участием электросамокатов. В этих авариях пострадали 10 человек.

Такую статистику привел сегодня на встрече с прессой начальник областного управления Госавтоинспекции Андрей Панасович. Он рассказал о последнем громком случае, когда подросток сбил коляску с двухмесячным малышом и скрылся с места происшествия. Малыш, к счастью, травм не получил. Подростка пока еще не нашли, прокат самоката он оформлял на телефон, зарегистрированный на третье лицо, которое отрицает связь с этим подростком. Однако Андрей Панасович пообещал, что нарушителя найдут в любом случае.

— К сожалению, родственники часто покрывают несовершеннолетних правонарушителей. Но мы при помощи камер наблюдения, других технологий, его в любом случае разыщем.

По словам Андрея Панасовича, достаточно быстро нашли правонарушителя из Лебедяни — мотоциклиста разъезжавшего по парку и устроившего там дебош.

— С нашей стороны его ждет наказание за езду без шлема, и по пешеходным дорожкам, со стороны полиции — за те правонарушения, которые выявят они уже по своей линии, — рассказал Андрей Панасович.

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Начальник областной автоинспекции заявил, что поддерживает инициативу губернатора области Игоря Артамонова об ограничении работы кикшеринговых фирм, при не выполнении ими трех условий: верификациии возраста клиентов, на самокате должен передвигаться только один человек, ограничении скорости устройств во всех общественных пространствах, и полного запрета движения в местах большого скопления детей.

Андрей Панасович сообщил, что законные основания воздействия на владельцев кикшеринга есть, и регион может приостанавливать или вовсе прекращать деятельность таких фирм.

А вот как быть с частными владельцами СИМов? Правительство страны в начале этого года решило законодательно обозначить и правила использования таких средств передвижения для физических лиц. Соответствующий закон Госдума должна принять в ноябре этого года. Так, продажа СИМов будет осуществляться в специализированных магазинах, при покупке физлицо обяжут технику регистрировать. Магазин также должен внести в реестр СИМ данные его владельца, а номер СИМа будет введен в общую систему.

Как рассказал главный «гаишник» области, в последнее время активность граждан в помощи выявления нарушений правил дорожного движения выросла. На ресурсы Госавтоинспекции постоянно поступают жалобы, и зафиксированные факты нарушений, отрабатываются все до одного обращения.

Этим летом граждане начали жаловаться на громкую двухколесную технику: «и не мопеды», и «не мотоциклы». При этом такие «недомотоциклы» не подлежат регистрации ни в Госавтоинспекции ни в Гостехнадзоре. Как рассказал Андрей Панасович техника такая называется просто —«спортинвентарь». У нее нет даже фар, стоп-сигналов, поворотников, и зеркал, но зато их двигатели «орут», как у мотоцикла без глушителя.

— Откуда берется такая техника? Из розничной продажи. Магазины их где берут? У производителя. Заводы их производят, поставляют, родители их покупают чадам, те носятся, без фар, без поворотников, без стоп-сигналов и ревут моторами… Проблема существует, и не только у нас. Законодатели этим уже озабочены. Я еду в Москву на этой неделе на совещание в научно-исследовательский институт ГИБДД, где этот вопрос будет рассматриваться. Уверен, на такой «спортинвентарь» также введут обязательную регистрацию. Правовое решение и наведения порядка в этой сфере будет достигнуто.

Так же, по словам Андрея Панасовича, сотрудники Госавтоинспекции работают с родителями, которые позволяют детям нарушать покой горожан.
- За невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей, мы за один месяц привлекли к ответственности 55 родителей….

На минувшей неделе ГАИ завершила профилактическое мероприятие направленное на снижение количества ДТП с участием мототехники и особое внимание автоинспекторы уделяли несовершеннолетним за рулем мототранспорта.

За 8 дней автоинспекторы выявили 369 нарушений водителями мотоциклов, скутеров и мопедов, в том числе 29 — подростками до 18 лет. 19 человек при этом управляли транспортом в состоянии опьянения, или отказались от прохождения медосвидетельствования, в их числе двое подростков. 64 человека управляли мототранспортом, не имея водительского удостоверения, из них пятеро были лишены права управления, 150 мотоциклистов управляли транспортом без мотошлема.

С начала этого года произошло 56 ДТП с участием мототехники, в них восемь человек погибли, 61 — получил травмы. В прошлом году погибших было трое.

Говоря, о возвращении названия ГАИ для ГИБДД, Андрей Панасович уточнил, что вернули название «Госавтоинспекция», а не аббревиатуру ГАИ. При этом менять вывески и перепечатывать документы не будут.

— Не поместится у нас название «Госавтоинспекция» тут нигде, слишком длинное. Да и денег на это Панасовичу не дадут, — усмехнулся главный «госавтоинспектор» региона.
Госавтоинспекция
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Комментарии (8)

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Как гость
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Профи
24 минуты назад
К сожалению, этот шалман с прокатом самокатов прикроют только после первой крови. Сам езжу только по дороге, пробег на самокате 9000 км.
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житель
36 минут назад
А ГАИ короче, чем ГИБДД! Если еще символ СССР вернули, то совсем хорошо бы было.
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48
46 минут назад
ВЧЕРА НА МОТоцикле кроссовом без света тело в белом шлеме гоняло по длиной аллее в парке победы, нашли? 100 пудов подросток без прав.
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ттт
сегодня, 15:26
да фигли там искать, геолокация по телефону и камеры наблюдения. Мы все как юниты в компьютерной игре на карте отслеживаемся.
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Гость
13 минут назад
Каждый самокат имеет регистрационный номер. Так же снабжён радиомаячком. Взяв его расплачивается картой или номером телефона. Вот вам и и поиски. По радиомаячку отследить маршрут нет не чего сложного. Вот и ответ.
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Правдоруб
сегодня, 15:20
Гаи ! Хоть раз приехали навели порядок в выходные дни у сквера на Космонавтов где Уваркина устроила блошиный рынок не пройти а проехать вообще почти нет возможности !!!
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Ком Ментарий
сегодня, 15:14
Уважаемый А.Панасович, пожалуйста, приложите все силы для поиска неадекватного подростка сбившего коляску с малышом и скрывшегося с места происшествия. Подобные выходки нельзя оставлять без наказания.
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zzloyzz
сегодня, 15:12
Если пообещал, значит уже ясно кто это.
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