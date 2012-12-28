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146
13 минут назад
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Завтра в Липецке по новым рельсам поедут новые трамваи — уже с пассажирами

Концессионер спешно доделывает новые остановки — плановым работам помешали июньские ливни.

Итак, завтра, 20 июня, как и обещали в дептрансе мэрии Липецка, по маршруту укороченной «двойки» (от остановки «Полиграфический комплекс» до остановки «Памятник Танкистам») поедут новые трамваи. С этого дня — уже с пассажирами.

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Период технических испытаний, обкатки новых путей и вагонов, тестирования контактной сети завершен. Буквально вчера генподрядчик концессионера, компания «СтройСервис», закончил асфальтирование дорог в месте примыкания их к кривым участкам трамвайных путей — у Октябрьского рынка и на перекрестке улиц Меркулова и Катукова (на прямых участках путей такие примыкания выложены бетонными плитами).

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Сегодня строители настилают бетонную плитку на новых остановках, позже ее заменит асфальт. На остановках спешно монтируют павильоны для пассажиров — плановым работам помешали июньские ливни.

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Эти стеклянные павильоны непривычно высокие. Сделано это для того, чтобы прямо из-под их козырька пассажир мог войти в трамвай. Позже в «стекляшках» появятся электронные табло с указанием движения трамваев, а пассажиры смогут зарядить через USB-порты свои гаджеты или воспользоваться вай-фаем. Все остановки будут под видеонаблюдением и все они, как и трамвайные пути, будут освещены.

Но не очень ли они узкие? Такие остановки вряд ли защитят людей от ветра и дождя.

— Новые остановки по дизайну — как в Москве. Кстати, концессионер заказал для Липецка три типа таких остановок. Отличаться они будут только по их ширине. Сделано это под существующие реалии — некоторые трамвайные остановки в Липецке изначально заужены. А нам бы хотелось, чтобы на остановки могли беспрепятственно попадать маломобильные пассажиры, мамы с детскими колясками, — рассказали GOROD48 в дептрансе мэрии.

Вдоль новых путей первого в Липецке обновленного по концессии трамвайного маршрута длиной 9,1 км нужно еще долго наводить порядок: убрать мусор, остатки стройматериалов, отсыпать черноземом примыкания газонов к путям, демонтировать старые опоры контактной сети, подвести к остановочным павильонам электропитание. Почему все эти работы не были завершены к моменту возобновления движения трамваев?

На вопрос GOROD48 ответил заместитель гендиректора ООО «Мовиста Регионы» Николай Петров:

— Это классическая трамвайная история. Она о необходимости минимизировать время отсутствия электротранспорта, скорее вернуть трамвай людям. Этот объект в первую очередь должен быть безопасным для пассажиров. Остальное — позже. Из практики следует, что сначала устанавливают новые опоры контактной сети, а потом, после пуска трамваев, демонтируют старые. Порядок такой: ставим все новое и запускаем, после демонтируем то, что не нужно и благоустраиваем прилегающую территорию.
трамвай
концессия
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Интересно
4 минуты назад
А для чего вообще эти остановки,ведь не спасают от любых погодных условий,денежки слиты в трубу?
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Ольга
8 минут назад
Расписание на удевление не плохое на таком коратыше будет аж 6 вагонов.
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