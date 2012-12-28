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Липецкая вечЁрка: поврежденный беспилотником дом, пропавшая в Сочи и карьера Романа Ченцова
Общество
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13 минут назад
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Завтра в Липецке по новым рельсам поедут новые трамваи — уже с пассажирами
Концессионер спешно доделывает новые остановки — плановым работам помешали июньские ливни.
Период технических испытаний, обкатки новых путей и вагонов, тестирования контактной сети завершен. Буквально вчера генподрядчик концессионера, компания «СтройСервис», закончил асфальтирование дорог в месте примыкания их к кривым участкам трамвайных путей — у Октябрьского рынка и на перекрестке улиц Меркулова и Катукова (на прямых участках путей такие примыкания выложены бетонными плитами).
Сегодня строители настилают бетонную плитку на новых остановках, позже ее заменит асфальт. На остановках спешно монтируют павильоны для пассажиров — плановым работам помешали июньские ливни.
Эти стеклянные павильоны непривычно высокие. Сделано это для того, чтобы прямо из-под их козырька пассажир мог войти в трамвай. Позже в «стекляшках» появятся электронные табло с указанием движения трамваев, а пассажиры смогут зарядить через USB-порты свои гаджеты или воспользоваться вай-фаем. Все остановки будут под видеонаблюдением и все они, как и трамвайные пути, будут освещены.
Но не очень ли они узкие? Такие остановки вряд ли защитят людей от ветра и дождя.
— Новые остановки по дизайну — как в Москве. Кстати, концессионер заказал для Липецка три типа таких остановок. Отличаться они будут только по их ширине. Сделано это под существующие реалии — некоторые трамвайные остановки в Липецке изначально заужены. А нам бы хотелось, чтобы на остановки могли беспрепятственно попадать маломобильные пассажиры, мамы с детскими колясками, — рассказали GOROD48 в дептрансе мэрии.
Вдоль новых путей первого в Липецке обновленного по концессии трамвайного маршрута длиной 9,1 км нужно еще долго наводить порядок: убрать мусор, остатки стройматериалов, отсыпать черноземом примыкания газонов к путям, демонтировать старые опоры контактной сети, подвести к остановочным павильонам электропитание. Почему все эти работы не были завершены к моменту возобновления движения трамваев?
На вопрос GOROD48 ответил заместитель гендиректора ООО «Мовиста Регионы» Николай Петров:
— Это классическая трамвайная история. Она о необходимости минимизировать время отсутствия электротранспорта, скорее вернуть трамвай людям. Этот объект в первую очередь должен быть безопасным для пассажиров. Остальное — позже. Из практики следует, что сначала устанавливают новые опоры контактной сети, а потом, после пуска трамваев, демонтируют старые. Порядок такой: ставим все новое и запускаем, после демонтируем то, что не нужно и благоустраиваем прилегающую территорию.
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