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1608
50 минут назад
14

«Киа» вмялась в «КамАЗ»: погибли все находившиеся в легковушке

Авария произошла в четыре утра. Основная версия ДТП — выезд на встречку.

Сегодня в четыре утра на 49-м километре трассы Липецк-Данков легковой автомобиль «Киа Рио» столкнулся с грузовиком «КамАЗ». В аварии погибли водитель и пассажиры «Киа». Судя по снимкам, предоставленным GOROD48 пресс-службой областного управления МВД, шансов не выживание у водителя легковушки и его пассажиров не было.

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Пока опознан только один из погибших — 31-летний водитель «Киа». 

 Основная версия ДТП —- выезд на  встречную полосу.

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авария
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин76
8 минут назад
Судя по фото, на встречку выехал КАМАЗ, водитель КИА пытался уйти от столкновения, уходя на обочину в право, но от КАМАЗа не уйдешь, против танка нет спасения. КАМАЗ старенький, нет противоподкатного бруса впереди, был бы новый поколения К4 или К5, у водителя КИА были бы шансы.
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Яма и дороги
11 минут назад
Все понятно тормозной след всё описывает. Уснул за рулём
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кит
15 минут назад
На рассвете самый сон !
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Яма и дороги
10 минут назад
Согласен сам пару раз засыпал за рулем
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Ник
16 минут назад
Может третий был и камаз от него уходил. Хотя почему не на обочину ? Водитель камаза только знает, что то не договаривают. Царствие небесное погибшим.
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й
21 минуту назад
КамАЗ всегда прав. Хорошо, не Жига ехала. Или пешеход.
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И
10 минут назад
Как это помогло Киа?
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Непонятно
31 минуту назад
Кто на встречку выскочил!?
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Гость
11 минут назад
Камаз не на своей полосе, да и следы тому свидетельствуют.
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Гость
32 минуты назад
Ужас, просто жесть!!!
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Театрал
34 минуты назад
Так кт о кому на встречку выехал? Судя по следам- КАМАЗ выскочил в лоб КИА.
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140
16 минут назад
Судя по тормозному пути и осыпи на дороге удар был на полосе движения камаза,а после уже по инерции отлетели туда где стоят.
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Ужас!
38 минут назад
Слов нет.
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Читатель
43 минуты назад
Исправьте ошибки! Читать не возможно
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