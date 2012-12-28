«Киа» вмялась в «КамАЗ»: погибли все находившиеся в легковушке

Авария произошла в четыре утра. Основная версия ДТП — выезд на встречку.

Сегодня в четыре утра на 49-м километре трассы Липецк-Данков легковой автомобиль «Киа Рио» столкнулся с грузовиком «КамАЗ». В аварии погибли водитель и пассажиры «Киа». Судя по снимкам, предоставленным GOROD48 пресс-службой областного управления МВД, шансов не выживание у водителя легковушки и его пассажиров не было.Пока опознан только один из погибших — 31-летний водитель «Киа».Основная версия ДТП —- выезд на встречную полосу.