Липецкая вечЁрка: поврежденный беспилотником дом, пропавшая в Сочи и карьера Романа Ченцова
Сегодня в Липецке: горожане назвали нежелательные профессии для детей, в списке — блогеры и чиновники
Липецкая вечЁрка: поврежденный беспилотником дом, пропавшая в Сочи и карьера Романа Ченцова
Происшествия
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50 минут назад
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«Киа» вмялась в «КамАЗ»: погибли все находившиеся в легковушке
Авария произошла в четыре утра. Основная версия ДТП — выезд на встречку.
Пока опознан только один из погибших — 31-летний водитель «Киа».
Основная версия ДТП —- выезд на встречную полосу.
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