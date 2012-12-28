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Происшествия
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сегодня, 12:56
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В правительстве Липецкой области сообщили о травмировании руки школьницы петардой
Шутиху девочка нашла на улице.
Правительство Липецкой области опубликовало информацию, что 13-летняя школьница в Усманском округе пострадала от срабатывании петарды.
«Сегодня появилась информация, что ребёнок пострадал из-за предмета, похожего на взрыватель от ручной гранаты. Эти сведения не соответствуют действительности.
По установленным обстоятельствам, девочка гуляла на улице около дома и увидела в траве петарду. Она взяла её и принесла в квартиру.
Дома девочка положила петарду в стеклянную кружку и зажгла фитиль. При этом кружку она держала в левой руке. В этот момент произошёл хлопок…»
Ребенка прооперировали в липецкой ОДКБ.
«Просим родителей ещё раз поговорить с детьми: нельзя поднимать на улице, приносить домой, разбирать или поджигать найденные предметы, включая петарды и другую пиротехнику. При обнаружении таких предметов ребёнок должен отойти на безопасное расстояние и сразу сообщить взрослым», — сообщили в областном правительстве.
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