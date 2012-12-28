Газовая служба нагрянула в коттеджный поселок: владельцы особняков не платят

Жители области задолжали за газ 19 миллионов рублей. Отключения грозят 873 абонентам.

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Сегодня газовая служба нагрянула коттеджный поселок « Зеленый мыс», который находится в Плехановским лесничестве. Операция по отключению неплательщиков была похожа на силовую — мастеров сопровождала группа быстрого реагирования.Попасть в поселок, который находится за высоким забором, газовикам удавалось не всегда, но сегодня ворота им все-таки открыли.Первым, к кому нагрянули газовики, стал владелец небольшого дома. С перерывами он находится в списке неплательщиков 12 лет и, в этот раз, его долг достиг 56 тысяч рублей. Домовладелец заявил, что уже начал погашать задолженность и даже оформляет рассрочку по платежам, но у газовиков документального подтверждения его словам не оказалось.— Отключать не дам! — заявил хозяин, а потом грустно смотрел, как мастера отрезают газовую трубу.С начала 2024 года газовики разослали неплательщикам около девяти тысяч уведомлений об отключениях газа. Более восьми тысяч должников за газ заплатили, а остальным грозит отключение.Как рассказали в газовой службе, рекордный долг составляет 183 тысячи рублей, у других злостных неплательщиков задолженность колеблется от 50 до 120 тысяч рублей. Для возобновления подачи газа, если его отключат, должнику придется не только выплатить накопившуюся сумму, но и заплатить за работы по отключению и восстановлению газоснабжения — как минимум 10 000 рублей.