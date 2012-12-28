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Газовая служба нагрянула в коттеджный поселок: владельцы особняков не платят
Общество
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Общество
345
20 минут назад
2

Газовая служба нагрянула в коттеджный поселок: владельцы особняков не платят

Жители области задолжали за газ 19 миллионов рублей. Отключения грозят 873 абонентам.

Сегодня газовая служба нагрянула коттеджный поселок « Зеленый мыс», который находится в Плехановским лесничестве. Операция по отключению неплательщиков была похожа на силовую — мастеров сопровождала группа быстрого реагирования.



Попасть в поселок, который находится за высоким забором, газовикам удавалось не всегда, но сегодня ворота им все-таки открыли.

Первым, к кому нагрянули газовики, стал владелец небольшого дома. С перерывами он находится в списке неплательщиков 12 лет и, в этот раз, его долг достиг 56 тысяч рублей. Домовладелец заявил, что уже начал погашать задолженность и даже оформляет рассрочку по платежам, но у газовиков документального подтверждения его словам не оказалось.

— Отключать не дам! — заявил хозяин, а потом грустно смотрел, как мастера отрезают газовую трубу.





С начала 2024 года газовики разослали неплательщикам около девяти тысяч уведомлений об отключениях газа. Более восьми тысяч должников за газ заплатили, а остальным грозит отключение.

Как рассказали в газовой службе, рекордный долг составляет 183 тысячи рублей, у других злостных неплательщиков задолженность колеблется от 50 до 120 тысяч рублей. Для возобновления подачи газа, если его отключат, должнику придется не только выплатить накопившуюся сумму, но и заплатить за работы по отключению и восстановлению газоснабжения — как минимум 10 000 рублей.
отключение газа
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
парторг
4 минуты назад
Собственник наверное работает в библиотеке или дворником.В цивилизованных странах за это давно бы отправили на плантации,а у нас ещё и угрожает собственник. Коммунизм какой-то.
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indesit
5 минут назад
Ещё бы дивиденды платили. Достояние наше.
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