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Общество
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20 минут назад
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Газовая служба нагрянула в коттеджный поселок: владельцы особняков не платят
Жители области задолжали за газ 19 миллионов рублей. Отключения грозят 873 абонентам.
Попасть в поселок, который находится за высоким забором, газовикам удавалось не всегда, но сегодня ворота им все-таки открыли.
Первым, к кому нагрянули газовики, стал владелец небольшого дома. С перерывами он находится в списке неплательщиков 12 лет и, в этот раз, его долг достиг 56 тысяч рублей. Домовладелец заявил, что уже начал погашать задолженность и даже оформляет рассрочку по платежам, но у газовиков документального подтверждения его словам не оказалось.
— Отключать не дам! — заявил хозяин, а потом грустно смотрел, как мастера отрезают газовую трубу.
С начала 2024 года газовики разослали неплательщикам около девяти тысяч уведомлений об отключениях газа. Более восьми тысяч должников за газ заплатили, а остальным грозит отключение.
Как рассказали в газовой службе, рекордный долг составляет 183 тысячи рублей, у других злостных неплательщиков задолженность колеблется от 50 до 120 тысяч рублей. Для возобновления подачи газа, если его отключат, должнику придется не только выплатить накопившуюся сумму, но и заплатить за работы по отключению и восстановлению газоснабжения — как минимум 10 000 рублей.
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