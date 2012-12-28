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вчера, 16:32
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Проект Устава Липецка: горожане могут внести свои предложения по 2 июля

В Липецке продолжаются общественные обсуждения проекта нового Устава города.

Документ подготовлен с учетом изменений в федеральном законодательстве, регулирующем принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.

В проекте нового Устава Липецка 11 глав и 68 статей:

- В главе 1 проекта главного документа города определены общие положения, дано определение местного самоуправления, закреплена его правовая основа в городе, правовой статус Липецка, структура и наименование органов местного самоуправления. 

- Глава 2 посвящена вопросам местного значения, полномочиям органов местного самоуправления по их решению, осуществлению отдельных государственных полномочий, участию в реализации не переданных им государственных полномочий и т.д.

- Глава 3 включает статьи, касающиеся Липецкого городского Совета депутатов: статус, полномочия и их срок, количественный состав депутатов и другие нормы.

- Глава 4 посвящена Главе города и администрации: порядок избрания и вступления в должность, полномочия и их срок, и т.д. В числе новелл – Глава города одновременно замещает государственную должность Липецкой области и муниципальную должность. Также отдельно закрепляется статус временно исполняющего полномочия Главы города.

- Глава 5 содержит статьи об Общественной палате города и Молодежном парламенте.

- Глава 6 включает нормы, регулирующие непосредственное осуществление населением и участие горожан в осуществлении местного самоуправления. В числе новшеств - статья о сходе граждан (статья 40), которой в предыдущем Уставе не было.

- Глава 7 посвящена муниципальным правовым актам.

- Глава 8 – экономической основе местного самоуправления.

- Глава 9 закрепляет нормы о межмуниципальном сотрудничестве, международных и внешнеэкономических связях органов местного самоуправления.

- Глава 10 содержатся нормы, определяющие ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц.

- В заключительной главе 11 «Переходные положения» содержатся нормы о вступлении в силу Устава города и отдельных его положений.

Подробнее с проектом Устава можно ознакомиться на официальном сайте Липецкого городского Совета в разделе «Документы» - «Публичные слушания», а также по адресу: г. Липецк, ул. Советская, 22 (фойе 1 этажа).

Предложения по проекту можно направить по 2 июля 2026 года:
- в письменной форме по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22
- по электронной почте publ@sovetskaya22.ru,
- через официальный сайт Липецкого городского Совета депутатов – www.sovetskaya22.ru («Публичные слушания» - «Ваши предложения»),
- в устной форме по телефонам 23-93-63, 23-93-54, 23-93-73.

Сами публичные слушания по проекту Устава состоятся 2 июля 2026 года в 10.00 в большом зале Липецкого горсовета.
Устав города
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Раскат
вчера, 22:58
Во дворах многоэтажных домов сделать ДЕТСКИЕ игровые площадки, во дворах многоэтажных домов в микрорайонах города ЛИПЕЦКА ЗАПРЕТИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ФУТБОЛЬНЫХ И БАСКЕТБОЛЬНЫХ площадок.
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Да
вчера, 22:22
Фсё для людей! Заботятся!
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Гость
вчера, 20:33
Лучше бы в Сселках вечерами ДПС работал.Много пьяных и обкуренных,машины не зарегистрированы,ездит молодняк без документов на рыдванах.Молодняк крутится возле школы и поликлиники,а также возле Фока.С маленькими детьми гулять невозможно.Принимайте меры.
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не-а чё
вчера, 19:22
Даже городскую счётную палату ликвидировали, всё решает область.
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Гость
вчера, 18:08
Предлагаю в Сселках вернуть сельсовет,т.к.администрация города не в силах .Вернуть участковый пункт,чтобы участковый был на месте.Власть нужна на местах.
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МОЖНО
вчера, 17:31
А смысл? Самоуправления, как такового нет. За город всё решает соборная. За Горсовет тоже. Денег нет. Самостоятельности тоже. Поэтому никто сильно не рвётся в зелёное здание на Советской.
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Липчанин
вчера, 17:07
Кто нас послушает что мы предлагаем что нужно депутатам то и будет народ не кто не слушает также проходят выборы кого задумали тот и будет в выборах депутатов участвую приближённые к руководству.
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1
вчера, 16:59
Огласите список изменений
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гость
вчера, 16:57
Все равно сделают как надо, на народ ПЛЕВАТЬ!!!
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