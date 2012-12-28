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Общество
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вчера, 16:32
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Проект Устава Липецка: горожане могут внести свои предложения по 2 июля
В Липецке продолжаются общественные обсуждения проекта нового Устава города.
В проекте нового Устава Липецка 11 глав и 68 статей:
- В главе 1 проекта главного документа города определены общие положения, дано определение местного самоуправления, закреплена его правовая основа в городе, правовой статус Липецка, структура и наименование органов местного самоуправления.
- Глава 2 посвящена вопросам местного значения, полномочиям органов местного самоуправления по их решению, осуществлению отдельных государственных полномочий, участию в реализации не переданных им государственных полномочий и т.д.
- Глава 3 включает статьи, касающиеся Липецкого городского Совета депутатов: статус, полномочия и их срок, количественный состав депутатов и другие нормы.
- Глава 4 посвящена Главе города и администрации: порядок избрания и вступления в должность, полномочия и их срок, и т.д. В числе новелл – Глава города одновременно замещает государственную должность Липецкой области и муниципальную должность. Также отдельно закрепляется статус временно исполняющего полномочия Главы города.
- Глава 5 содержит статьи об Общественной палате города и Молодежном парламенте.
- Глава 6 включает нормы, регулирующие непосредственное осуществление населением и участие горожан в осуществлении местного самоуправления. В числе новшеств - статья о сходе граждан (статья 40), которой в предыдущем Уставе не было.
- Глава 7 посвящена муниципальным правовым актам.
- Глава 8 – экономической основе местного самоуправления.
- Глава 9 закрепляет нормы о межмуниципальном сотрудничестве, международных и внешнеэкономических связях органов местного самоуправления.
- Глава 10 содержатся нормы, определяющие ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц.
- В заключительной главе 11 «Переходные положения» содержатся нормы о вступлении в силу Устава города и отдельных его положений.
Подробнее с проектом Устава можно ознакомиться на официальном сайте Липецкого городского Совета в разделе «Документы» - «Публичные слушания», а также по адресу: г. Липецк, ул. Советская, 22 (фойе 1 этажа).
Предложения по проекту можно направить по 2 июля 2026 года:
- в письменной форме по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22
- по электронной почте publ@sovetskaya22.ru,
- через официальный сайт Липецкого городского Совета депутатов – www.sovetskaya22.ru («Публичные слушания» - «Ваши предложения»),
- в устной форме по телефонам 23-93-63, 23-93-54, 23-93-73.
Сами публичные слушания по проекту Устава состоятся 2 июля 2026 года в 10.00 в большом зале Липецкого горсовета.
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