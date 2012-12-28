Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП и сел на 5 лет и 6 месяцев
В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Общество
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27 минут назад
Палец девочки застрял в цепи качелей
На помощь ребенку пришли спасатели.
Палец отёк, любые попытки освободиться самостоятельно ничего кроме боли не приносили. На место оперативно прибыл аварийно-спасательный расчёт спасателей управления ГО и ЧС Липецка. Чтобы не травмировать ребёнка, спасатели применили ручной инструмент и распилили перемычку конструкции прямо на месте происшествия, освободив зажатый палец.
К счастью, серьёзных повреждений удалось избежать и помощь медиков не понадобилась.
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