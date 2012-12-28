Палец девочки застрял в цепи качелей

На помощь ребенку пришли спасатели.

На улице Шерстобитова девятилетняя девочка раскачивалась на подвесных качелях, и в какой-то момент её палец угодил в звено металлической цепи, удерживающей сиденье и застрял между элементами крепления.Палец отёк, любые попытки освободиться самостоятельно ничего кроме боли не приносили. На место оперативно прибыл аварийно-спасательный расчёт спасателей управления ГО и ЧС Липецка. Чтобы не травмировать ребёнка, спасатели применили ручной инструмент и распилили перемычку конструкции прямо на месте происшествия, освободив зажатый палец.К счастью, серьёзных повреждений удалось избежать и помощь медиков не понадобилась.