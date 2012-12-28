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1480
сегодня, 12:28
11

У Нижнего парка водитель сбил подростка на самокате

Мальчика отвезли в больницу.

Сегодня на улице Карла Маркса у Нижнего парка 41-летний водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 16-летнего подростка, который ехал по пешеходному переходу на самокате. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УВМВД России по Липецкой области.

Мальчика отвезли в больницу со сломанной ногой.

UPD: по уточненным данным пострадавшему 26 лет.
самокат
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Комментарии (11)

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Как гость
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Домашний козлик
16 минут назад
ЗАПРЕТИТЬ в нашем городе! Совсем запретить, лучше любые самокаты, но хотябы запретить их свободный прокат и 80% проблемы будет решено.
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пешеход
44 минуты назад
Так водятлам все должны, кто на зебре. Вы разве не знали.
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Зимний рыбак
сегодня, 14:13
На улицах есть пешеходные переходы, а не самокатные переезды!
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Каролина
сегодня, 12:58
пешеходный переход необходимо пересекать ведя самокат рядом
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Алкаш со стажем
сегодня, 13:19
а водитель должен сбавлять скорость и пропускать!
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Балбес
сегодня, 14:04
а водитель должен сбавлять скорость и пропускать! Пешеходов должен пропускать. Электросамокат - транспортное средство.
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Алкаш со стажем
сегодня, 14:31
Пешеходов должен пропускать. Электросамокат - транспортное средство. ну это не значит что можно их давить
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ТомСойер
19 минут назад
ну это не значит что можно их давить Почему ты решил, что задавили самакатчика? Может это самакатчик хотел задавить автомобиль? Но не получилось.
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Ася
сегодня, 13:23
а водитель должен сбавлять скорость и пропускать! Как они резко вылетают на своих самокатах. пропускать? а самокатчик это водитель или пешеход, или что-то среднее!?
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Алкаш со стажем
сегодня, 13:38
Как они резко вылетают на своих самокатах. пропускать? а самокатчик это водитель или пешеход, или что-то среднее!? в том и дело что пешеход это опасная зона и водителям нужно быть предельно внимательным!
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Вася
сегодня, 13:35
Как они резко вылетают на своих самокатах. пропускать? а самокатчик это водитель или пешеход, или что-то среднее!? Зависит от направления. Если зёбру пересекает по-автомобильному, то водитель, а если по-пешеходному, то пешеход. Удобно чё
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