Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП и сел на 5 лет и 6 месяцев
В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Происшествия
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сегодня, 12:28
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У Нижнего парка водитель сбил подростка на самокате
Мальчика отвезли в больницу.
Мальчика отвезли в больницу со сломанной ногой.
UPD: по уточненным данным пострадавшему 26 лет.
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