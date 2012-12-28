У Нижнего парка водитель сбил подростка на самокате

Мальчика отвезли в больницу.

Сегодня на улице Карла Маркса у Нижнего парка 41-летний водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 16-летнего подростка, который ехал по пешеходному переходу на самокате. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УВМВД России по Липецкой области.Мальчика отвезли в больницу со сломанной ногой.UPD: по уточненным данным пострадавшему 26 лет.