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Общество
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вчера, 16:42
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На трех десятках улиц отключат холодную воду
19 июня «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на своих сетях в четырех районах города – по адресам: Студенческий городок, 10, проспект Победы, 25, 90а, улица Монтажников, 3а. Без холодной воды временно останутся жители трех десятков улиц, сообщили в компании.
Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.
Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Монтажников, 3а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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