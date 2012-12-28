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вчера, 16:42
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На трех десятках улиц отключат холодную воду

19 июня «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на своих сетях в четырех районах города – по адресам: Студенческий городок, 10, проспект Победы, 25, 90а, улица Монтажников, 3а. Без холодной воды временно останутся жители трех десятков улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 10, 14 в Студенческом городке, №№ 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27, 47, 49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 67а стр.1, 67а стр.2, 69а, 69а вл.1, 69а к.2, 69а к.3, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 96, 98а, по проспекту Победы, № 3 на площади Победы, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина, №№ 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63 по улице Неделина, №№ 2а, 2б, 4а, 4б, 4/1 по улице Индустриальной, №№ 92, 94 по улице Депутатской, №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а (Д/С №110), 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в (С/Ш №6), 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 2а, 3а (больница), 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5ст.1 по улице Базарной, на объектах МУП «Липецктеплосеть».

Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Монтажников, 3а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
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Комментарии (1)

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Домашний козлик
вчера, 20:27
Можно, перед тем как вы отключите, нам горячую воду сначала подать, которую должны были ещё в мае включить?
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