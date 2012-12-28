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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
Град в Липецкую области принесет циклон из Скандинавии
Синоптики обещают на ближайшие дни погодные качели.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 июня - 22-24 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 21 и 22 июня — 17-19 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, при грозах порывы до 16-21 м/сек. Температура воздуха ночью от +14 до +19 градусов, днем — от +26 до +31.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью — от +15 до +17, днем — от +28 до +30 градусов.
День 20 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году — 6 градусов тепла.
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