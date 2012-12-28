Резервов городских кладбищ Липецку хватит еще на два года

В мэрии собираются дать добро на расширение погостов в Желтых Песках и Сселках.

В Липецке заканчиваются мощности городских кладбищ. Об этом членам комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета сообщил руководитель МБУ «Ритуальные услуги Липецка» Евгений Лепекин.По его словам, на кладбищах в Желтых Песках и Сселках есть резервы до полутора тысяч новых захоронений, которые истощатся через два года (также многие липчане хоронят своих близких в родственных захоронениях). За это время нужно успеть построить две новые очереди кладбищ: «Желтые Пески-2» и «Сселки-3». И тогда мэрию не будет беспокоить проблема захоронений горожан до 2037 года.— Для новых очередей городских кладбищ у нас все есть: земельные участки и проектно-сметная документация, — заметил Евгений Лепекин.Кроме того, руководитель МБУ «Ритуальные услуги Липецка» рассказал депутатам о благоустройстве и содержании 19 муниципальных кладбищ, занимающих 222 гектара. В прошлом году на эти цели учреждение получило 32,6 млн рублей, в этом — 33 миллиона. МБУ работает без нареканий, своевременно завозит на погосты песок и воду, обрабатывает их от клещей, опиливает аварийные деревья, вывозит мусор.Член Общественной палаты Липецка Борис Бондарев поблагодарил Лепекина и его команду за хорошую работу и новаторство. Заметил, что на городских кладбищах стало намного чище, чем раньше. Там уже нет завалов мусора, которые громоздились на них горами. Это стало возможно благодаря реформе Лепекина, который ввел новую систему обращения с мусором: на кладбищах заменили обычные квадратные баки на восьмикубовые бункеры. Начали эту работу с 15 таких вместительных конвейеров, а сейчас их — 190. «ЭкоПром» по графику вывозит бункеры по ночам.— Наше МБУ — на хорошем счету в России. В 2024-м наше предприятие стало третьим по стране в конкурсе по содержанию кладбищ, — сказал Евгений Лепекин.Председатель депутатской комиссии Борис Понаморев спросил об опиловке деревьев. Выяснилось, что в этом году МБУ уберет 30 старых аварийных деревьев, потратив в среднем на снос и вывоз древесины с ветками на утилизацию по 30 тысяч рублей за каждое. Однако на старых городских кладбищах угрозу посетителям представляют без малого 350 деревьев. Поэтому Борис Понаморев предложил Евгению Лепекину кратно увеличить расходы на снос опасного сухостоя.Депутат Игорь Подзоров предложил директору МБУ подумать над спасением полоски газона между городским кладбищем, известным еще как кладбищем трубного завода, и Универсальным проездом. Эту полоску земли дальнобойщики используют под стоянку своих грузовиков, которые в непогоду и распутицу постоянно вязнут в грязи. Почему бы не сделать там официальную благоустроенную парковку?Однако у Евгения Лепекина на этот узкий долинный клин земли — свои планы. Он собирается разбить на ней… сквер! В котором могли бы отдыхать работники предприятий, находящихся в промзоне Универсального проезда. Кстати, они охотно участвуют в предпасхальных субботниках, убирая как раз эту полоску земли.Также МБУ «Ритуальные услуги Липецка» намерено построить новую входную группу на старом Косыревском кладбище и благоустроить одну из аллей нового, занятого захоронениями участников СВО. В планах — обновление главного вход на кладбище трубного завода и Новолипецкого кладбища на улице Лесной.