В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП и сел на 5 лет и 6 месяцев
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
Прокуратура Липецкой области взяла под контроль расследование дела о травмированнии ребенка петардой
Общество
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вчера, 20:26
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Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
Сегодня, 18 июня, врачи спасают руку 13-летней девочки, депутаты заговорили о возвращении кондукторов, и из Мексики депортировали россиянина по запросу липецкой полиции.
Первоначально появилась информация о том, что девочка пострадала из-за предмета, похожего на взрыватель гранаты, но потом в региональном правительстве уточнили, что это была петарда, найденная на улице. Ребенок принес ее в дом, положил в стеклянную кружку и зажег фитиль.
Девочке сначала оказали помощь в Усмани, а потом на вертолете привезли в областную детскую больницу, где ей сделали экстренную операцию.
В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Однако борьба за сохранение поврежденной руки продолжается.
«Просим родителей ещё раз поговорить с детьми: нельзя поднимать на улице, приносить домой, разбирать или поджигать найденные предметы, включая петарды и другую пиротехнику. При обнаружении таких предметов ребёнок должен отойти на безопасное расстояние и сразу сообщить взрослым», — сообщили в областном правительстве.
Прокуратура Липецкой области взяла под контроль расследование дела о травмированнии ребенка петардой.
«Здоровья девочке! Лишь бы сохранить руку», — пожелал Липецкий.
Еще одна девятилетняя девочка пострадала на улице Шерстобитова, к счастью, не так сильно. Ее палец застрял между элементами крепления, когда она каталась на качелях.
Спасатели помогли маленькой липчанке на месте, врачей вызывать не пришлось.
Депутаты горсовета на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, выслушав отчет о работе руководителя муниципального предприятия «Липецкпасажиртранс», предложили вернуть кондукторов. Сделать это, по их мнению, надо для борьбы с безбилетниками — водители не в состоянии проследить за тем, как все пассажиры оплачивают проезд.
При этом сколько «зайцев» ездит в автобусах, трамваях и электробусах Липецка никто не подсчитывал.
Напомним, кондукторов начали убирать из общественного транспорта Липецка еще в 2010 году.
Несмотря на слабые возражения руководителя муниципального транспортного предприятия Александра Конаныхина, депутаты настойчиво рекомендовали перевозчику и дептрансу мэрии на пару городских маршрутов посадить кондукторов, потом сесть и посчитать, что из этого получилось.
Несмотря на то, что вряд ли в общественном транспорте Липецка появятся кондукторы, новость, ожидаемо, набрала большое количество комментариев. Читатели GOROD48 посмеялись над предложением депутатов и предложили им прокатиться на автобусе.
«Кондуктор обойдется дороже, чем потеря от «зайцев». Кондуктор должен получать 2 000 рублей в день, за 20 рабочих дней в месяц хотя бы 40 000 рублей. 2000 рублей в день это 50 «зайцев», чтобы кондуктор сработал без прибыли. Не думаю, что стольким удается проскользнуть мимо водителя», — подсчитала Экономика.
«Не рассказывайте байки, сколько езжу, ни разу не видел пассажиров, не взявших билет, да и водители не допускают безбилетников», — заметил Sергий.
«Депутатам хоть изредка в автобусе проехать необходимо. Тогда бы увидели, что все оплачивают проезд. А если кто не оплатил, то водитель обязательно напомнит», — сообщила Пенсионерка.
«Не о том думают депутаты. Все мысли о увеличении доходов, а про обновление автобусного парка где статьи? Вместо того чтобы думать, где изыскать средства для обновления автобусного парка, стрельба по воробьям: 2-3 дверь для входа. зайцы, ИИ. Ау, не пора задуматься о настоящем, а не заниматься никому не нужными мелочами?» — посоветовал Сергей.
Денег в этом году не хватило и на запуск всех фонтанов. Работать будут пять из 15-ти.
«Может, клумбами заменить это наследие Гулевского? Городскому бюджету будет менее чувствительно», — посоветовал Кузя.
И еще о городских новостях. Резервов городских кладбищ Липецку хватит еще на два года, об этом сообщил депутатам директор МУП «Ритуальные услуги Липецка» Евгений Лепекин.
По его словам, на кладбищах в Желтых Песках и Сселках есть резервы до полутора тысяч новых захоронений, которые истощатся через два года (также многие липчане хоронят своих близких в родственных захоронениях). За это время нужно успеть построить две новые очереди кладбищ: «Желтые Пески-2» и «Сселки-3». И тогда мэрию не будет беспокоить проблема захоронений горожан до 2037 года.
«Давно пора крематорий строить. Неужели непонятно», — считает Культурный.
«Были с тетушкой на кладбище, я просто в ужасе от количества молодежи среди захороненных. В последнее время на погостах преобладает молодежь над возрастными захоронениями, это оставляет на душе неприятный осадок», — написал Артем.
По запросу липецкой полиции из Мексики депортировали гражданина России. Сегодня в аэропорту Внуково мексиканцы передали его российским коллегам.
«Мексиканские полицейские обнаружили и задержали мужчину во время рейда в малонаселённом месте на севере страны. Он проживал в палатке в районе активности боевиков преступных картелей. Иностранная сторона выразила заинтересованность оказать содействие в возвращении разыскиваемого в Россию. В результате взаимодействия, организованного НЦБ Интерпола МВД России с представителями Посольства Российской Федерации в Мексике и мексиканской миграционной службы, согласована передача фигуранта российской стороне для его дальнейшего привлечения к уголовной ответственности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Зря он в Мексику, ещё со времён Троцкого, зря! — заметил Кузя.
Завтра в Липецке немного потеплеет. По прогнозам синоптиков, температура днем составит от +23 до +25 градусов.
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