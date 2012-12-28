Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики

Сегодня, 18 июня, врачи спасают руку 13-летней девочки, депутаты заговорили о возвращении кондукторов, и из Мексики депортировали россиянина по запросу липецкой полиции.