В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП и сел на 5 лет и 6 месяцев
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
Прокуратура Липецкой области взяла под контроль расследование дела о травмированнии ребенка петардой
Общество
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вчера, 17:21
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Из-за ночного «Партизанского забега» будет ограничено движение рядом с Центральным пляжем
Он состоится 20 июня.
На это же время будет ограничено движение транспорта от улицы Карла Маркса, 31 до улицы Маяковского.
Ограничения не распространяется на автомобили экстренных оперативных служб.
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