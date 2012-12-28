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вчера, 17:21
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Из-за ночного «Партизанского забега» будет ограничено движение рядом с Центральным пляжем

Он состоится 20 июня.

В связи с проведением ночного «Партизанского забега» 20 июня с 14:00 и до окончания мероприятия автобус маршрута № 359 не будет заезжать на Центральный пляж.

На это же время будет ограничено движение транспорта от улицы Карла Маркса, 31 до улицы Маяковского.

Ограничения не распространяется на автомобили экстренных оперативных служб.
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Комментарии (1)

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Отчим
вчера, 21:57
Зато мероприятия коммунистов по случаю 1и 9 мая отменили. Видетели гидравлические испытания проводить будут.
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