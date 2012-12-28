Из-за ночного «Партизанского забега» будет ограничено движение рядом с Центральным пляжем

Он состоится 20 июня.

В связи с проведением ночного «Партизанского забега» 20 июня с 14:00 и до окончания мероприятия автобус маршрута № 359 не будет заезжать на Центральный пляж.На это же время будет ограничено движение транспорта от улицы Карла Маркса, 31 до улицы Маяковского.Ограничения не распространяется на автомобили экстренных оперативных служб.