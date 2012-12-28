Липецкие архитекторы готовят открытое письмо против строительства ЖК «Турист»

Проект жилого комплекса архитекторы считают типовым, не учитывающим застройку площади Петра Великого и особенности города.

14 июня Градостроительный совет Липецка обсудили проект строительства жилого комплекса на месте снесенной гостиницы «Турист». Жилой комплекс по проекту екатеринбургской группы компаний «Брусника» собирается построить компания московского предпринимателя Константина Ганницкого.По словам архитектора проекта, изюминкой ЖК «Турист» станет существующий ландшафт, зелень парка, река. Разноуровневый жилой комплекс завершит архитектурную композицию площади Петра Великого. Ближе к парку будут секции в 7-12 этажей, а ближе к Петровскому мосту вырастет 25-этажный корпус. На земельном участке появится много зелени, причем деревьев и кустарника будет больше, чем предусмотрено существующими стандартами. У дома появится некий водный объект. Застройщик увеличит число парковочных мест на улице, добавив к ним 170 мест в подземном паркинге. Контейнерная площадка для сбора мусора также будет под землей. У ЖК появится и своя трансформаторная подстанция.На первом этаже «Туриста» предусмотрены встроенные коммерческие помещения. На уровне второго этажа обещана терраса, «прогулочный дворик, тихое место отдыха для жителей дома». Фасады дома не будут плоскими. Их сделают фактурными, а цвета внешних стен не будут резать глаз. «Это не будет здание-манифест. Оно органично впишется в существующую среду» — утверждают проектировщики.

Однако после заседания Градсовета его участники, липецкие архитекторы, заявили GOROD48 о неприятии проекта. По их мнению, он не учитывает общественно-пространственную структуру города.— Абсолютно безликая коробка в 26 этажей заслонит главный высотный акцент панорамы центра Липецка — колокольню кафедрального Христорождественского собора при движении по Петровскому мосту с левого берега. Новая высотка фактически станет символом Липецка, — считает почетный председатель правления липецкой организации Союза архитекторов России Сергей Сошников.— Мы на пороге большой градостроительной ошибки! Архитектура жилого комплекса не вписывается в общественно-пространственную структуру города. Ребята предложили типовой проект здания, и при этом 26-этажная башня, как зуб дракона, закроет силуэт правого берега с Петровского моста, — уверен Заслуженный архитектор России Владимир Дмитриев.— Меня смущает высотность, стилистика и назначение этого здания. С точки зрения градостроительного ансамбля площади Петра Великого такую высотность невозможно представить. Хотя по новому градостроительному плану этот участок предполагает зону жилой застройки от девяти этажей. Я думаю, что надо откатиться и посмотреть на территорию шире. Огромный, массивный объект разрушит исторический облик площади, — говорит председатель правления липецкой организации Союза архитекторов России Евгения Мельгунова.— Такое впечатление, что мы настолько провинциальный город, который не знает, как работает «Брусника»! Это типовой проект. Его, возможно, взяли из другого проекта и воткнули к нам в центр! Проект надо переделать. Пусть это будет свечка, но она должна быть красивой! Надо провести полный градостроительный анализ, понять, насколько закрывается Христорождественский собор и откорректировать этажность, пока ничего не построено. Строители должны понять, что мы не примем проект, который они сделали кое-как! На площади Петра Великого стоят красивые, гармоничные здания. Поэтому там должно быть что-то, что будет дополнять эту площадь. Это не просто бездумное решение, а преступное для градостроительной ситуации города!, — считает архитектор Диана Полуэктова.— Рядом парк, скважина минеральной воды. Высотка перекроет вид с моста на Христорождественский собор. Как сказал один из моих знакомых: главный архитектор Липецка — это доллар! — сказал краевед, Почетный гражданин Липецка Александр Клоков.Архитекторы перечислили и другие неприемлемые, на их взгляд, особенности проекта. Квартиры с односторонней ориентацией, обращённые окнами на север, явно не проходят по инсоляции (величина попадания солнечных лучей в помещение). Заглубленный контейнер для сбора мусора разместится на территории Нижнего парка, которая является памятником природы регионального значения. Всё строительство с подземной парковкой находится в охранной зоне скважин минеральной воды. Сомнительным они считают и само размещение автопарковки под землёй на заболоченной территории. Жилой комплекс будет находится в непосредственной близости от не имеющего полноценной системы канализации зоопарка. Архитекторы видят в проекте нарушение пожарных норм, как в части организации пожарных проездов, так и обеспечения эвакуации. Здание закроет солнце над центральной частью Нижнего парка. Ближайшие к ЖК школа и детский сад находятся на удалении более чем в километр и детям придётся пересекать улицы с активным автомобильным движением. По проекту балконы в жилом комплексе не имеют остекления — значит, что жильцы будут их сами стеклить, как придется, что скажется на облике здания.Новый жилой комплекс, квадратный метр в котором может стоить, по оценке собеседников GOROD48, 150 000 — 300 000 рублей, архитекторы иначе как типовой хрущевкой не называют. И не понимают, почему высококлассный застройщик «Брусника» так отнёсся к проекту в Липецке. В других городах он помимо жилья создает общественные пространства.Архитекторы предлагают провести расширенный градостроительный Совет с участием историков, краеведов, представителей городского Совета депутатов и Общественной палаты, чтобы принять взвешенное решение по строительству на месте снесенной гостиницы. Они также готовят открытое письмо руководителям области и города: проект необходимо переделать.