Липецкая вечЁрка: погиб, спасая мальчика, выпрыгнувший из окна, и кто в мэры

Сегодня, 30 мая, стало известно о гибели в аварии молодого водителя, на дорогу перед которым выехал юный велосипедист, липчанин выпрыгнул из горящей комнаты, и коммунист Николай Быковских собирает документы для конкурсной комиссии по выборам мэра.