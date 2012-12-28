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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: погиб, спасая мальчика, выпрыгнувший из окна, и кто в мэры

Сегодня, 30 мая, стало известно о гибели в аварии молодого водителя, на дорогу перед которым выехал юный велосипедист, липчанин выпрыгнул из горящей комнаты, и коммунист Николай Быковских собирает документы для конкурсной комиссии по выборам мэра.

Накануне вечером в садоводческом товариществе «Дачный-5» погиб 20-летний водитель автомобиля «Мазда».

Очевидцы рассказали, что на дорогу перед машиной на велосипеде выехал 10-летний мальчик. Водитель, пытаясь уйти от столкновения, разбился. Машина оказалась искорежена до неузнаваемости.

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История на этом отнюдь не закончена. Обстоятельства ДТП, в котором погиб человек, исследуются во время доследственной полицейской проверки. Следователь устанавливает все обстоятельства случившегося, назначает необходимые экспертизы, а потом принимает решение о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела. Виновником ДТП может быть признан не только водитель, но и пешеход.

«Надо родителям за своими детьми смотреть. Родители не видят, наверное, что их дети вытворяют на дорогах на велосипедах. Ещё 5-летним дайте велосипеды, и пусть катаются непонятно где. Жалко погибшего парня. Ему ещё жить и жить», — написала Елена.

«Жаль парня… сил и терпения его родителям пережить такое горе. Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим, а велосипедисты должны спешиваться при пересечении дороги, тогда все будут живы и здоровы», — добавила Лиза.

«Дорога очень оживленная! А что будет, когда откроют восточный обход? Не мог он ехать 130! Не верим в это! Парень просто золотой! Весь Дачный его знал. Честный, справедливый и добрый! Он спас жизнь ребенка, ценою своей. Не хочется говорить, что был. Он навсегда с нами, только далеко», — слова соболезнования от Скорбим.

Сегодня на улице 50 лет НЛМК  мужчина выпрыгнул из окна общежития во время пожара и выжил. И даже давал указания спасателям, как тушить огонь, пока его не забрала бригада скорой помощи.


Это, кстати, был уже второй пожар за неделю в его комнате, в первый раз мужчина поджег одеяло.

А еще сегодня на улице 8 Марта у дома №13 сгорели мусорные контейнеры.

До окончания подачи документов в конкурсную комиссию по выборам мэра Липецка осталась всего неделя, но главные претенденты на эту должность до сих пор хранят молчание. Публично заявил о желании побороться за пост первый секретарь горкома КПРФ и депутат областного Совета Николай Быковских. Его кандидатуру выдвинули соратники по партии. Хотя можно было обойтись без этого, а просто принести в комиссию документы.
 
Представители липецких региональных отделений других парламентских партий не стали выдвигать своих кандидатов. Справедливороссы и либерал-демократы в отсутствие прямых выборов мэра не считают целесообразным участвовать в конкурсе, а единороссы пообещали поддержать кандидата, если он будет представителем их партии.

«1. Снег сам растает весной. 2. Отопление, водоснабжение — пережитки прошлого. 3. Дороги — дОроги!», — поделился своей юмористической концепцией развития Липецка на ближайшую пятилетку комментатор.

Завтра в Липецке будет еще жарче. По прогнозам синоптиков, воздух днем может прогреться до +30 градусов. Немного его охладит кратковременный дождь.

И хорошая новость для тех, кто любит купаться на городских пляжах. Впервые за несколько лет санитарные врачи признали воду в реке Воронеж на Центральном пляже пригодной для купания.

Правда, так и не ответили на вопрос, почему она стала чище. Реабилитации в реки у пляжа давно не проводилась, да и жители Ниженки вряд ли стали сознательнее в обращении с отходами жизнедеятельности.

Завтра санитарные врачи обещают выдать положительные заключения в отношении пляжей Тракторного и Свободного Сокола.

Официальное открытие трех городских пляжей традиционно состоится 1 июня. Все они готовы к сезону. Новолипецкий пляж не откроют, так как там еще продолжаются работы по подключению нового водопровода к сетям «РВК-Липецк». Но это вряд ли помешает на нем загорать! 

«Ну слава богу, а то я чуть было опять не собрался на Мальдивы», — поерничал Чел.

«Какая пригодная вода? Если бы на Соколе и Ниженке сделали бы канализацию, тогда да, была бы чистота. Но пока в этих районах не прекращён сброс бяки в воду, ваши заверения о чистоте воды — фикция. Побойтесь за своих детей, граждане липчане», — не поверил санитарным врачам Садовод.
вечЁрка
ДТП
пожар
администрация Липецка
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Комментарии (3)

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Сначала новые
рома
3 минуты назад
Ехал 40, машина в труху.
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Электорат
30 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Пигмей
54 минуты назад
После того как под Октябрьским мостом недавно выловили разложившийся труп, Я думаю мало кто рискнёт купаться в этой вонючке. Нужно разъезжаться подальше от города по деревням и купаться там в чистых речках. Уж там то точно ни фикалий ни трупов нет. Только чистая природная, родниковая вода.
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