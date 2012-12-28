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Происшествия
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сегодня, 09:16
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20-летний водитель погиб в попытке спасти юного велосипедиста
По словам очевидцев аварии, мальчик неожиданно выехал на дорогу.
«Водитель допустил наезд на 10-летнего велосипедиста. В результате водитель иномарки погиб на месте, а подростка с травмами госпитализировали», — говорится об этой аварии в сводке областного управления ГАИ.
В соцсетях очевидцы аварии рассказывают, что мальчик неожиданно выехал на дорогу, а «Мазда» разбилась, когда ее водитель попытался уйти от столкновения.
«Машина искорежена до неузнаваемости», — написали свидетели ДТП.
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