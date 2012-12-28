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сегодня, 09:16
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20-летний водитель погиб в попытке спасти юного велосипедиста

По словам очевидцев аварии, мальчик неожиданно выехал на дорогу.

Вечером 29 мая в садоводческом товариществе «Дачный-5» погиб 20-летний водитель автомобиля «Мазда».

«Водитель допустил наезд на 10-летнего велосипедиста. В результате водитель иномарки погиб на месте, а подростка с травмами госпитализировали», — говорится об этой аварии в сводке областного управления ГАИ.

В соцсетях очевидцы аварии рассказывают, что мальчик неожиданно выехал на дорогу, а «Мазда» разбилась, когда ее водитель попытался уйти от столкновения. 

«Машина искорежена до неузнаваемости», — написали свидетели ДТП.

авария
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
...
8 минут назад
Видимо, тот кто ставит "улыбающийся смайлик" уверен в своем завтрашнем дне на все 200%, . раз такое злорадство. Или в завтрагнем дне своиз близких.... Царство небесное новопреставленному рабу Божьему. Господь ведает имя.
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Пешеход
24 минуты назад
Водителя жалко. Но с какой скорость нужно лететь? Чтобы машина превратилась в кучу металла??? Сейчас родители идут гулять с детьми через красное и белое. Вчера картина на пляже НЛМК. Пришли две молодые мамы с детьми. Детям 3 4 года. Деть бегают по пляжу а мамы пиво пьют курят прямо на пляже. Они же уже взрослые детей родили и по 18 лет уже есть
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Бабушка.
26 минут назад
Помяни , Господи, во Царствии Твоем новопреставленного…. Жалко…
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Ау
37 минут назад
Что значит неожиданно выехал,а родители почему не следят за своими детьми,не объясняют как правильно и безопасно кататься на велосипеде
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Я
40 минут назад
Родителям надо с детьми учить ПДД и не выскакивать на дорогу неожиданно
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Правда
42 минуты назад
Родители воспитывайте своих детей,учите правила поведения на улице,где можно кататься на велосипеде,где нельзя,следите за детьми, жалко погиб молодой парень,горе родителям
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123
сегодня, 09:58
Кто сейчас на знаки смотрит ?
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Там знаки
сегодня, 09:54
40 км ограничения стоят
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Дачница
сегодня, 09:54
Царство небесное парню(зделали там гоночную трассу-а для пешеходов и велосипедистов нет дорожки ,очень опасно на этой дороге,машины вечно обгоняют друг друга!пешеходы отпрыгивают от дороги…
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Позитив
32 минуты назад
Велосипедист обязан убедиться в отсутствии транспортных средств, прежде чем пересекать ее. А 10-летний ребенок, без сопровождения взрослых, как оказался на проезжей части???? И что делают пешеходы на дороге???? Нужно знать элементарные правила поведения на проезжей части, а многие взрослые-пожилые люди ими пренебрегают, им кажется что очень быстро перебегают дорогу в не положенном месте, но машина быстрее!!!
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Елена
сегодня, 09:54
Надо родителям за своими детьми смотреть.Родители не видят наверное ,что их дети вытроворяют на дорогах на велосипедах..Ещё 5-летним дайти велосипеды,и пусть катаются непонятно где. Жалко погибшего парня.Ему ещё жить и жить.
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