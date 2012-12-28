20-летний водитель погиб в попытке спасти юного велосипедиста

По словам очевидцев аварии, мальчик неожиданно выехал на дорогу.

Вечером 29 мая в садоводческом товариществе «Дачный-5» погиб 20-летний водитель автомобиля «Мазда».«Водитель допустил наезд на 10-летнего велосипедиста. В результате водитель иномарки погиб на месте, а подростка с травмами госпитализировали», — говорится об этой аварии в сводке областного управления ГАИ.В соцсетях очевидцы аварии рассказывают, что мальчик неожиданно выехал на дорогу, а «Мазда» разбилась, когда ее водитель попытался уйти от столкновения.

«Машина искорежена до неузнаваемости», — написали свидетели ДТП.