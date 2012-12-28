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Общество
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37 минут назад
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Мужчина выпрыгнул из окна общежития на улице 50 лет НЛМК во время пожара
Неделю назад жилец общежития поджег в своей комнате одеяло и выбросил на улице мебель.
- Мужчина был жив, даже указывал пожарным, как правильно тушить комнату, - рассказали очевидицы.
В МЧС сообщили, что получили информацию о возгорании в 14:48. Комната горела на площади в 12 кв.м. К 15:13 пожар был потушен.
«Четыре отделения пожарной охраны, лестница, служба пожаротушения и специалисты ГО и ЧС Липецка по прибытии наблюдали густой черный дым из окна четвертого этажа. Горела комната на площади 12 кв.м (предварительно). В 15:13 открытое пламя было потушено. В настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий пожара», - сказано в сообщении МЧС.
Пожар в этой комнате произошел во второй раз за неделю. 23 мая жилец этой комнаты поджег на подоконнике одеяло и выбросил на улице мебель.
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