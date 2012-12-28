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32-летний мужчина забыл, где припарковал машину, заявил об угоне, а потом ударил полицейского
Происшествия
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сегодня, 15:47
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На улице 8 Марта горели мусорные контейнеры
Пожар уже потушен.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на тушение возгорания было направлено одно отделение пожарных. В настоящий момент пожар ликвидирован.
Фото – vk.com/live48
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