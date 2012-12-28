На улице 8 Марта горели мусорные контейнеры

Пожар уже потушен.

Сегодня примерно в 14:13 у дома №13 по улице 8 Марта в Липецке загорелись мусорные контейнеры.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на тушение возгорания было направлено одно отделение пожарных. В настоящий момент пожар ликвидирован.