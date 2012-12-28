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сегодня, 15:47
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На улице 8 Марта горели мусорные контейнеры

Пожар уже потушен.

Сегодня примерно в 14:13 у дома №13 по улице 8 Марта в Липецке загорелись мусорные контейнеры.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на тушение возгорания было направлено одно отделение пожарных. В настоящий момент пожар ликвидирован.

Фото – vk.com/live48
пожар
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Комментарии (2)

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Гостъ
38 минут назад
Какая мусорка была красивая им столько денег ввалили, не берегут ни чо наши люди
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Алексей Петрович
42 минуты назад
Началось, только УК КОНТИНЕНТ привело эту контейнерку в нормальный вид и теперь опять все заново
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