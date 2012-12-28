Общество
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сегодня, 14:17
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Пока один липецкий пляж получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение
Но ещё два готовятся.
По результатам положительных лабораторных исследований готовятся к выдаче санитарно-эпидемиологические заключения в отношении пляжей поселка ЛТЗ и Свободного Сокола.
Липчанам напоминают, что купание в необорудованных местах и на пляжах, не имеющих положительного санитарно-эпидемиологического заключения, недопустимо и несет риски причинения вреда жизни и здоровью. Санитарные врачи рекомендуют не купаться в неизвестных водоемах и в незнакомых местах, помнить, что купание в местах, где вода не соответствует по санитарно-химическим показателям, может привести к возникновению аллергических реакций, а при заглатывании во время купания воды, качество которой не соответствует по микробиологическим и паразитологическим показателям — к возникновению острых кишечных заболеваний.
Также убедительно просят не отдыхать на загрязненных берегах водоемов, не использовать для купания водоемы с загрязненной водой, не употреблять воду из водоемов для мытья фруктов, посуды, не оставлять мусор на прибрежных территориях пляжей, не мыть автотранспорт на берегах водоемов, не выгуливать на пляжах и не купать в водоёмах собак.
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