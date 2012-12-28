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сегодня, 14:17
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Пока один липецкий пляж получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение

Но ещё два готовятся.

По состоянию на 30 мая Управление Роспотребнадзора по Липецкой области выдало одно положительное санитарно-эпидемиологическое заключение по пляжам — в отношении Центрального пляжа Липецка в районе улицы Карла Маркса. Вода там пригодна для купания.

По результатам положительных лабораторных исследований готовятся к выдаче санитарно-эпидемиологические заключения в отношении пляжей поселка ЛТЗ и Свободного Сокола.

Липчанам напоминают, что купание в необорудованных местах и на пляжах, не имеющих положительного санитарно-эпидемиологического заключения, недопустимо и несет риски причинения вреда жизни и здоровью. Санитарные врачи рекомендуют не купаться в неизвестных водоемах и в незнакомых местах, помнить, что купание в местах, где вода не соответствует по санитарно-химическим показателям, может привести к возникновению аллергических реакций, а при заглатывании во время купания воды, качество которой не соответствует по микробиологическим и паразитологическим показателям — к возникновению острых кишечных заболеваний.

Также убедительно просят не отдыхать на загрязненных берегах водоемов, не использовать для купания водоемы с загрязненной водой, не употреблять воду из водоемов для мытья фруктов, посуды, не оставлять мусор на прибрежных территориях пляжей, не мыть автотранспорт на берегах водоемов, не выгуливать на пляжах и не купать в водоёмах собак.
пляж
купальный сезон
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Комментарии (3)

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Садовод
25 минут назад
Какая пригодная вода? Если бы на Соколе и Ниженке сделали бы канализацию, тогда да, была бы чистота. Но пока в этих районах не прекращён сброс бяки в воду, ваши заверения о чистоте воды - фикция.Побойтесь за своих детей, граждане липчане.
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ГОСТЬ53
сегодня, 14:33
Да моя собака чистее всех, и в воду она никогда не писает, а люди писают и дети тоже. Так вот значит моей собаке можно купаться на пляже, а людям которые нечистоплотные- нельзя!!!
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Такса глубоководная.
сегодня, 14:28
Собак купать не самое страшное. Вот хотела потушить капустки взяла качан белокочанной. Начала шинковать, а там ещё, что то растёт. Выбросила от страха.
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