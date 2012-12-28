Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»
Общество
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сегодня, 20:24
Липецкая вечЁрка: второй срок Артамонова, пожар в центре города, столб на автомобиле
Сегодня, 23 мая, в Липецке обсуждают второй срок губернатора Игоря Артамонова, на улице Скороходова горел дом, и компания «Техна» пообещали выплатить ущерб за уничтоженный столбом автомобиль.
Мэр Липецка Евгения Уваркина сегодня поздравила Игоря Артамонова с одобрением второго срока. Некоторые политологи уже усмотрели в этом признак того, что и мэр в Липецке тоже останется прежним.
Напомним, выборы губернатора пройдут в единый день голосования — 8 сентября. В комментариях читатели GOROD48 оперативно набросали проблемы, которые, по их мнению, надо решать в первую очередь.
«Меня беспокоит отсутствие транспорта в вечернее время! 17 и 24 автобусы не дождешься, они вроде есть, но скорее всего в единичном экземпляре. Стоишь, ждешь час и ничего не едет. Еще и по яндекс-картам выключены, что не поймешь, где едут. Как только перевели транспорт на контрактную систему в 2022 году, стали происходить ужасные вещи, особенно с 17 и 24 автобусами вечерами не дождаться», — пожаловался Артур.
«Когда будет строиться муниципальное жилье для очередников? Почему область не поднимает этот вопрос перед федералами, чтобы федеральные программы финансирования создать? Ведь деньги выделяют регионам», — добавил Кстати.
«Когда в селах будет асфальтовое покрытие? Хотя бы бы в тех, где уже 20 лет насыпана щебенка? Тяжело ходить, и рвется обувь. Пока никто ни Королев, ни Артамонов не улучшили качество. Да и другие села надо помнить, и проявлять заботу о людях. Село Стебаево», — попросила Анна.
«Когда будут построены бесплатные комфортабельные парковки?» — спросил Автохам.
«В городе постоянные пыльные бури, в 9 микрорайоне в дворах проезды ни то не убирает и не контролирует запыленность воздуха. На территории НЛМК воздух чище», — еще одно пожелание от Пенсионера.
«Кто-нибудь займётся движением и регулировкой светофоров в Липецке, пробка на пробке, пробки там, где их не должно даже быть, светофоры работают неправильно, во дворах дороги убогие, вообще дороги — дырка на дырке, и бесконечные ремонты на них», — написал Дима.
На улице Скороходова сегодня горел заброшенный дом. Тушили его несколько отделений пожарных.
«Он уже второй раз горит. С первого не получилось. Место козырное кому-то приглянулось», — заметил Васёк.
«Если дом горит, значит скоро на этом месте начнется возведение очередной свечки без инфраструктуры», — предположил Зоркий.
Напомним, что улица Скороходова включена земельный участок для комплексного развития территории. На ней должны снести два индивидуальных и один многоквартирный дом.
Сегодня пожарные также тушили квартиру в доме на проспекте Победы, а ночью два частных дома на улице Арсеньева. Один сгорел полностью, а у второго выгорела крыша.
«Горе, конечно, большое, спасибо хоть все живы, пожар — это страшно», — написал Александр Н.
В городе сейчас опасный период — полетел тополиный пух. Он может загореться от любого окурка.
Накануне на улице Металлургов экскаваторщик повалил фонарный столб на автомобиль. «Лада» превратилась в груду железа.
Компания, в которой работает экскаваторщик, уже пообещала компенсировать ущерб владельцу машины. Оказалось, что экскаватор задел ковшом проволочную растяжку между опорами уличного освещения, проволока потащила за собой столб.
«Пострадал не один автомобиль, у соседних много царапин по всем элементам...... это фактически перекраска всего авто», — заметил Пассажир.
«Это что-же за столб такой, что его можно проводом свалить. Наверное, совсем гнилой», — удивилась Жесть.
«Теперь экскаваторщик до конца жизни будет работать на выплату исков», — предположил Юрист.
«Эта модель без верха смотрится намного лучше», — поерничал Человек.
«Экскаваторщика с покупкой кабриолета. Будет на чём летом на работу ездить», — поздравил бедолагу еще один читатель.
Мы сообщаем о разнообразных мошенничествах чуть ли не ежедневно, но история, о которой сегодня рассказали полицейские, превзошла все предыдущие. 69-летняя липчанка перевела нехорошим людям 28 миллионов рублей! Это все ее сбережения, деньги полученные в кредит и вырученные за квартиру и автомобиль. Мошенники доили женщину паять месяцев, напугав историей о финансировании терроризма.
Скандинавский циклон продолжает хозяйничать на территории региона. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке ожидается всего до +20 градусов.
И обратите внимание, 24 мая в магазинах не будет продаваться алкоголь. У школьников последний звонок.
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