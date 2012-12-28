В Липецкой области сухо и до +22

Прохладный воздух принесет антициклон из Скандинавии.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием Скандинавского антициклона, погода ожидается малооблачной, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 и 25 мая – 12-14 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы, 26 мая — 16-17 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +3 до +5 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.День 24 мая стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году — 0 градусов.