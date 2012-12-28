«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»
Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +22
Прохладный воздух принесет антициклон из Скандинавии.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +3 до +5 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.
День 24 мая стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году — 0 градусов.
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