В пожаре на улице Арсеньева один дом сгорел полностью и второй лишился кровли

Пожарные сумели отстоять надворную постройку.



Стали известны масштабы ущерба от пожара на улице Арсеньева в Липецке вечером 22 мая: один дом сгорел полностью, у второго практически полностью уничтожена кровля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В МЧС отметили, что с огнем боролись пять отделений, штаб пожаротушения сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» и АСО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка». Они успели отстоять дом и надворную постройку.Также 22 мая на улице Плеханова в Липецке горел автомобиль «ВАЗ-2115» — поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие.Всего за сутки на территории области зарегистрированы десять пожаров, среди которых три случая возгорания мусора на открытой площади и один — сухой травы.