«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта
Происшествия
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39 минут назад
В пожаре на улице Арсеньева один дом сгорел полностью и второй лишился кровли
Пожарные сумели отстоять надворную постройку.
В МЧС отметили, что с огнем боролись пять отделений, штаб пожаротушения сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» и АСО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка». Они успели отстоять дом и надворную постройку.
Также 22 мая на улице Плеханова в Липецке горел автомобиль «ВАЗ-2115» — поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие.
Всего за сутки на территории области зарегистрированы десять пожаров, среди которых три случая возгорания мусора на открытой площади и один — сухой травы.
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