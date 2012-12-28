На проспекте Победы горела квартира

Сильное возгорание могло начаться на балконе.



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Фото и видео из сообщества «ЧП 48 Липецк».

Днем 23 мая в Липецке горела квартира третьего этажа дома на проспекте Победы, 27.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о пожаре в девятиэтажном доме поступило в 14:51.— По рангу 1-бис было направлено четыре отделения, автолестница и служба пожаротушения. Последствия пожара ликвидированы в 16:25, — рассказали в МЧС.По словам очевидцев, огонь повредил балкон и часть квартиры.