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Происшествия
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43 минуты назад
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На улице Металлургов экскаватор повалил столб на автомобиль
В машине никого не было.
«Вот этот экскаватор зацепил провода и на противоположной стороне повалил столб. Машине …», — говорит за кадром автор видео.
В машине во время падения столба никого не было.
«Все находились на работе», — добавляет автор видео.
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