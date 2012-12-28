На улице Металлургов экскаватор повалил столб на автомобиль

В машине никого не было.

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Вечером 22 мая по липецкому сегменту соцсетей разошлись снимки и видео с улицы Металлургов в Липецке, где возле трамвайной остановки «АЗТП» экскаватор повалил фонарный столб на автомобиль.«Вот этот экскаватор зацепил провода и на противоположной стороне повалил столб. Машине …», — говорит за кадром автор видео.В машине во время падения столба никого не было.«Все находились на работе», — добавляет автор видео.