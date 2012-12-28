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582
43 минуты назад
4

На улице Металлургов экскаватор повалил столб на автомобиль

В машине никого не было.

Вечером 22 мая по липецкому сегменту соцсетей разошлись снимки и видео с улицы Металлургов в Липецке, где возле трамвайной остановки «АЗТП» экскаватор повалил фонарный столб на автомобиль.

«Вот этот экскаватор зацепил провода и на противоположной стороне повалил столб. Машине …», — говорит за кадром автор видео.

В машине во время падения столба никого не было.

«Все находились на работе», — добавляет автор видео.

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Комментарии (4)

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Сначала новые
-
4 минуты назад
Авто - не фольга со скорлупой, как соседние.
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Новый липчанин
25 минут назад
Теперь коллега и без машины и по судам бегать не меньше года. Нет слов
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чел
28 минут назад
Нормальный такой кабриолет,заниженный, всё по уму.
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Телевизор
32 минуты назад
Где холодная вода, пора уже включать.
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