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Происшествия
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45 минут назад
На Соколе полыхают два дома
На улице Арсеньева сильный пожар
Пожарные всем силами пытаются отстоять второй дом. Первый, с которого начался пожар сгорел.
В пожаре никто не пострадал, но на момент возгорания в доме находились бабушка, ее сын, дочка и внучка. Все успели выскочить. Спаслась и маленькая собачка хозяев.
Жители дома №41 спаслись. Бабушку и ее собачку приютили соседи
Из-за сухой жаркой погоды жители соседних домов опасаются. что огонь может перекинуться и на их дома, они выбежали на улицу, водители вывезли свои автомобили из гаражей. На окрестных улицах много народа. На месте пожара работают несколько пожарных расчетов, дежурят медики, газовые службы, полиция.
По предварительным данным причиной пожара стала неисправная электропроводка.
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