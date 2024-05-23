На Соколе полыхают два дома

На улице Арсеньева сильный пожар

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22 мая около 23 часов на улице Арсеньева произошел пожар в доме №41. Старый дом быстро объяло пламя, и огонь начал перекидываться на дом №39.Пожарные всем силами пытаются отстоять второй дом. Первый, с которого начался пожар сгорел.В пожаре никто не пострадал, но на момент возгорания в доме находились бабушка, ее сын, дочка и внучка. Все успели выскочить. Спаслась и маленькая собачка хозяев.Из-за сухой жаркой погоды жители соседних домов опасаются. что огонь может перекинуться и на их дома, они выбежали на улицу, водители вывезли свои автомобили из гаражей. На окрестных улицах много народа. На месте пожара работают несколько пожарных расчетов, дежурят медики, газовые службы, полиция.По предварительным данным причиной пожара стала неисправная электропроводка.