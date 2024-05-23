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45 минут назад

На Соколе полыхают два дома

На улице Арсеньева сильный пожар

22 мая около 23 часов на улице Арсеньева произошел пожар в доме №41. Старый дом быстро объяло пламя, и огонь начал перекидываться на дом №39.

Пожарные всем силами пытаются отстоять второй дом. Первый, с которого начался пожар сгорел.

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В пожаре никто не пострадал, но на момент возгорания в доме находились бабушка, ее сын, дочка и внучка. Все успели выскочить. Спаслась и маленькая собачка хозяев.

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Жители дома №41 спаслись. Бабушку и ее собачку приютили соседи

Из-за сухой жаркой погоды жители соседних домов опасаются. что огонь может перекинуться и на их дома, они выбежали на улицу, водители вывезли свои автомобили из гаражей. На окрестных улицах много народа. На месте пожара работают несколько пожарных расчетов, дежурят медики, газовые службы, полиция.

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По предварительным данным причиной пожара стала неисправная электропроводка.
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