В Липецке заполыхал тополиный пух

Песня «Иванушек Интернешнл» о пухе в июле для нашего региона неактуальна.

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В Липецке вовсю цветут тополя. А ведь еще только май! Такая пыльца сбивается в кучи и служит прекрасным материалом для пожара. Загореться пух может от окурка непогашенной должным образом сигареты.Одно такое возгорание сегодня днем пожарные тушили у дома на улице Юных Натуралистов, 14.По словам ведущего специалиста УГПСС по Липецкой области Александра Лучинкина, за последнюю неделю пожарные расчеты четыре раза ездили тушить такого рода пожары, которые проходят по графе «возгорание сухой травы».