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Происшествия
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52 минуты назад
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В Липецке заполыхал тополиный пух
Песня «Иванушек Интернешнл» о пухе в июле для нашего региона неактуальна.
Одно такое возгорание сегодня днем пожарные тушили у дома на улице Юных Натуралистов, 14.
По словам ведущего специалиста УГПСС по Липецкой области Александра Лучинкина, за последнюю неделю пожарные расчеты четыре раза ездили тушить такого рода пожары, которые проходят по графе «возгорание сухой травы».
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