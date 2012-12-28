Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Свиридова, кража тонны металла и битва за ремонт дорог

Сегодня, 16 мая, 13-летняя девочка выпала из многоэтажки, липчанин попался на краже металла, и УФАС разбирает жалобу на проведение торгов по ремонту дорог.