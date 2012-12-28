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50 минут назад

Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Свиридова, кража тонны металла и битва за ремонт дорог

Сегодня, 16 мая, 13-летняя девочка выпала из многоэтажки, липчанин попался на краже металла, и УФАС разбирает жалобу на проведение торгов по ремонту дорог.

Страшная новость пришла сегодня днем. Из дома №6 по улице Свиридова выпала и погибла 13-летняя девочка. Девочка была средним ребенком в семье с тремя детьми, училась в шестом классе. Перед гибелью ее видели на общем балконе. 

«Господи, да что же такое твориться в этом мире, страшно, упокой, Господи, её душу», — написал Александр Н.

Прокуратура Правобережного района завершила проверку обстоятельств драки четвероклассников у школы,  одному из ее участников сломали ногу. Ссора началась на уроке физкультуры, а продолжилась после уроков.

Прокуратура пришла к выводу, что в школе не была организована должным образом профилактическая работа. Директору внесли представление, а двух педагогов привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Воспитанием занимаются дома, в школу за знаниями! Вопросы к родителям должны быть, а не учителей кошмарить», — считает 48+.

«Как только обучением? У нас по закону школы осуществляют образовательный процесс, а он включает в себя как обучение, так и воспитание в видах и формах, определяемых как законом, так и подзаконными актами. Вот репетиторство у нас нигде в законодательстве не прописано», — вступил в дискуссию Липецк.

«Если мы желаем вернуть уважение к учителю, как к людям глубоко интеллигентным, надо запретить им участвовать в различных выборах и платить достойную зарплату, и тогда в школах, со временем, будут работать расположенные к этой профессии», — уверен Александр.

А за издевательства над 14-летним подростком в Военном городке не ответил до сих пор никто. Родители обратились к адвокату, чтобы восстановить справедливость.

Липчанин пытался украсть около тонны металла. Попался случайно. Бдительные госавтоинспекторы, проезжая мимо стройплощадки на улице Буденного, заинтересовались мужчиной, который грузил добычу в автомобиль.



Липчанина арестовали на время следствия и возбудили уголовное дело по статье «Кража».

«Надо воровать не тоннами, а вагонами. Тогда точно не попадёшься», — заметил Мужик с Липецка.

В Липецке разгорелась борьба за ремонт пяти улиц: Терешковой, Титова, Карбышева, Кочеткова и Ивана Франко. Торги на контракт выиграла компания из Доброго «Правильный дом», понизившая начальную цену в 141 миллион рублей почти на семь миллионов рублей. Однако не тут-то было. Один из участников торгов пожаловался в УФАС, и антимонопольная служба приостановила определение исполнителя работ. Как правило, проверка доводов заявителя идет неделю.

«Дороги должны делать профессионалы из качественного асфальта», — видимо, помечтал Житель.

Возле Центрального рынка вырыт очередной котлован: компания «Квадра» меняет отрезок тепловой сети. Работу энергетики собираются завершить к 29 мая, и на это время перекрыт аппендикс улицы Неделина между Центральным рынком и ТЦ «Победа». 

Только-только справились с одной напастью — холодами, как другая на дворе. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке облачно с прояснениями, ночью и днем кратковременные дожди. Так что не забудьте зонтик, выходя на работу. Хорошо хоть мерзнуть не придется:  воздуха прогреется до +17 градусов.
вечЁрка
падение с высоты
кража
дорожные ремонты
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