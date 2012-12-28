Пенсионерка в час ночи обратилась в полицию: в течение вчерашнего дня она перевела мошенникам 495 000 рублей
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Статистика: за неделю в Липецкой области заметно подорожали картофель, морковь, мука и куры
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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области дожди, грозы и до +18
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие кратковременные дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие кратковременные дожди, днем кратковременные дожди. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +15 до +17 градусов.
День 17 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году — 3 градуса мороза.
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