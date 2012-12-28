В Липецкой области дожди, грозы и до +18

17 мая территория Липецкой области будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром за Уралом. Ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозой.18 мая ночью местами дожди, днем без существенных осадков. 19 мая в малоградиентном поле повышенного давления осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-13 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие кратковременные дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие кратковременные дожди, днем кратковременные дожди. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +15 до +17 градусов.День 17 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году — 3 градуса мороза.