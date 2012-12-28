Пять дорог в Липецке взялся отремонтировать неизвестный мэрии подрядчик

Однако региональное управление ФАС приостановило заключение контракта.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка определило подрядчика на ремонт пяти улиц — Терешковой, Титова, Карбышева, Кочеткова и Ивана Франко — на средства субсидии, дополнительно выделенной муниципалитету правительством области. При начальной цене в 141 022 222 рубля 22 копейки в конкурентной борьбе подряд взяло ООО «Правильный дом» за 133,9 миллиона.Техническим заданием предусмотрено обновление улиц Валентины Терешковой (от дома №18 по улице Валентины Терешковой до площади Победы), Титова (от дома № 145 по улице Гагарина до дома №52 по улице Космонавтов), Карбышева (от дома №45 по улице Баумана до дома №87 по улице Карбышева), Ивана Франко и Кочеткова на всем их протяжении. Работы должны начаться с момента подписания муниципального контракта и закончиться до 30 августа. По контракту подрядчик должен снять с дорог изношенный слой асфальта и отремонтировать их щебеночное основание, выровнять под уровень нового дорожного покрытия люки смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприёмников ливнесточных колодцев, нанести на дороги два слоя асфальтобетона, восстановить пешеходные зоны, обновить разметку, отремонтировать знаки, светофоры, дорожное ограждение.Однако в процедуру подписания контракта вмешалось УФАС по Липецкой области. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства, определение поставщика исполнителя работ приостановлено по жалобе одного из участников торгов. Как правило, проверка доводов заявителя идет неделю.Компания «Правильный дом», зарегистрированная в 2017 году в Добром предпринимателем Алексеем Прохоровым, еще не работала с администрацией Липецка. Название организации никак не отражает ее основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей (при этом у фирмы нет своего асфальтобетонного завода). На сайте госзакупок указано, что «Правильный дом» с 2017 года по 48 контрактам общей ценой в 660 млн рублей строил и ремонтировал дороги в Добровском, Лебедянском, Чаплыгинском, Данковском и Задонском районах области.