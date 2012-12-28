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Происшествия
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51 минуту назад
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Новые подробности трагедии на улице Свиридова: девочка выпала с общего балкона
По факту гибели ребёнка проводится доследственная проверка.
Также стало известно, что девочка училась в шестом классе. Она воспитывалась в многодетной семье. В семье трое детей и погибшая была средним ребёнком.
По факту происшествия следственный комитет начал доследственную проверку. Сейчас рассматриваются все версии произошедшего. Устанавливается круг общения ребёнка.
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