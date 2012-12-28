33-летний липчанин попался на краже около тонны металла

Грузившего в автомобиль металлические изделия мужчину заметили сотрудники автоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Липецку, проезжая мимо стройплощадки по улице Буденного, заметили мужчину, который грузил в автомобиль металлические изделия. Как оказалось — краденые.«Добычей 33-летнего липчанина стали 11 бухт вязальной проволоки общей массой около одной тонны. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Подозреваемый пояснил, что проник на территорию организации через въездные ворота. Предварительно, сумма причиненного ущерба составила 23 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Похищенное изъято. Подозреваемый арестован на время следствия.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.