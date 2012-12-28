В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Происшествия
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58 минут назад
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33-летний липчанин попался на краже около тонны металла
Грузившего в автомобиль металлические изделия мужчину заметили сотрудники автоинспекции.
«Добычей 33-летнего липчанина стали 11 бухт вязальной проволоки общей массой около одной тонны. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Подозреваемый пояснил, что проник на территорию организации через въездные ворота. Предварительно, сумма причиненного ущерба составила 23 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Похищенное изъято. Подозреваемый арестован на время следствия.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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