Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У «Мегаполиса» пересечение трамвайных путей с дорогой по улице Вермишева станет прямым
Общество
Почти на полутора десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Скрывшегося с места ДТП на трассе Хлевное-Липецк водителя арестовали на 10 суток
Происшествия
43-летнего забойщика скота подозревают в убийстве жены
Происшествия
«Если бы не насосы, нас залило бы под крышу!»: ТЦ на проспекте Победы топит с апреля
Общество
«Некому их дубиной огреть!»
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Перекресток улиц 8 Марта и Горького перекрывается почти на месяц
Общество
Ельчанин пытался в суде оспорить решение о своём призыве, но безуспешно
Общество
Читать все
Перекресток улиц 8 Марта и Горького перекрывается почти на месяц
Общество
Почти на полутора десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
У «Мегаполиса» пересечение трамвайных путей с дорогой по улице Вермишева станет прямым
Общество
«Если бы не насосы, нас залило бы под крышу!»: ТЦ на проспекте Победы топит с апреля
Общество
Ельчанин пытался в суде оспорить решение о своём призыве, но безуспешно
Общество
Скрывшегося с места ДТП на трассе Хлевное-Липецк водителя арестовали на 10 суток
Происшествия
33-летний липчанин попался на краже около тонны металла
Происшествия
Пять дорог в Липецке взялся отремонтировать неизвестный мэрии подрядчик
Общество
Мопед с 14-летним водителем опрокинулся в Елецком районе
Происшествия
Липецкая вечЁрка: пострадавший в пожаре малыш, потоп в ТЦ и спасение щенка из банки
Общество
Читать все
Происшествия
633
58 минут назад
2

33-летний липчанин попался на краже около тонны металла

Грузившего в автомобиль металлические изделия мужчину заметили сотрудники автоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Липецку, проезжая мимо стройплощадки по улице Буденного, заметили мужчину, который грузил в автомобиль металлические изделия. Как оказалось — краденые.

«Добычей 33-летнего липчанина стали 11 бухт вязальной проволоки общей массой около одной тонны. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Подозреваемый пояснил, что проник на территорию организации через въездные ворота. Предварительно, сумма причиненного ущерба составила 23 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Похищенное изъято. Подозреваемый арестован на время следствия.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
кража
1
0
1
0
7

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Не равнодушный
37 минут назад
23 тр - это по цене чермета, а как изделие значительно больше
Ответить
Сосед
42 минуты назад
Пять лет мало - пожизненное надо давать за такое.
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru