Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
Происшествия
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42 минуты назад
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В Липецке шквальный ветер повалил восемь деревьев
Пять из них упали на машины.
Шквальный ветер повалил восемь деревьев. Пять из них упали на припаркованные у домов автомобили — на улицах Ибаррури, Военный городок, 13, Ильича, 36а, Филипченко, 1. Одна крупная ветка разбила остекление балкона дома 61г на улице Московской. Спасатели городского управления ГО и ЧС распилили и убрали с дорог упавшие деревья на улицах Кондарева и Волгоградской в районе Тракторного.
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