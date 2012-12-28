В Липецке шквальный ветер повалил восемь деревьев

Пять из них упали на машины.

Вчера весь день в Липецке дул сильный ветер. Мы уже сообщали о том, что по этой причине дерево упало на провода на улице Прокатной. А сегодня утром в управлении ГО и ЧС мэрии подсчитали все известные им случаи падения деревьев, о которых горожане сообщали по телефону экстренной помощи 112.эШквальный ветер повалил восемь деревьев. Пять из них упали на припаркованные у домов автомобили — на улицах Ибаррури, Военный городок, 13, Ильича, 36а, Филипченко, 1. Одна крупная ветка разбила остекление балкона дома 61г на улице Московской. Спасатели городского управления ГО и ЧС распилили и убрали с дорог упавшие деревья на улицах Кондарева и Волгоградской в районе Тракторного.