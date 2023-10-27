64-летний пенсионер выращивает в Липецкой области хурму и инжир

И вполне успешно.

64-летний Николай Санин выращивает в селе Хлевное хурму и инжир. Николай Санин с 1980-х годов жил в Москве: будучи биологом по образованию, в столице он всю жизнь работал с животными — в отделе учёта охотничьих ресурсов Центральной научно-исследовательской лаборатории, в зоообъединении, последние пять лет в детском отделе Московского зоопарка.Перед выходом на пенсию стал дачником: стал часто, примерно раз в две недели, ездить на бабушкин участок в село Хлевное Липецкой области. А 17 августа у мужчины в автомобильной аварии погибла жена, и теперь он и вовсе почти перебрался в Хлевное. Зимовать планирует уже в Липецкой области.В Хлевном москвич активно занялся садоводством — вот уже 10 лет он пытается выращивать довольно экзотические для наших мест растения. И это у него получается вполне успешно: мужчина собирает у себя на участке в Хлевном урожай инжира и хурмы!— У меня растёт три деревца хурмы виргинской и один инжир. В прошлом году инжир отлично созрел. Жена его очень любила. В этом году из-за аномально холодного и дождливого лета он созреть не успел, хотя плодов много по всему кусту. Как раз сейчас созревает хурма. Например, на 8-летнем растении завязалось 18 плодов. А в прошлом году было собрано 30 плодов, — рассказал GOROD48 Николай Санин.Внук Николая Санина хурму уже попробовал, но говорит, рот пока вяжет.Вчера хурма оказалась под снегом — но она хорошо выдерживает заморозки.По словам Николая Санина, всего у него на участке около 60 видов растений со съедобными плодами и ягодами — деревьев и кустарников. Многие для наших мест экзотические. Помимо инжира и хурмы, у мужчины растёт джида, мушмула германская, лох зонтичный, годжи, шефердия, гуми, стафилея или клекачка, Чекалкин орех, Сердцевидный орех и много других диковинных растений.— Всё это я делал для жены. Хотел, чтобы она жила как в райском саду. Создавал для неё этот райский сад. Цветов у нас много по участку: однажды я даже купил на выставке в Дарвинском музее жёлтый пион за 2500 рублей за корешок... Много растений привозил из Москвы, выписывал... Много растений гибло: почва плохая и склон северный, на ветродуе. Но многие и прижились, — рассказал Николай Санин.