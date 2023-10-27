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64-летний пенсионер выращивает в Липецкой области хурму и инжир

35 3185
#сельское хозяйство
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64-летний пенсионер выращивает в Липецкой области хурму и инжир

И вполне успешно.

64-летний Николай Санин выращивает в селе Хлевное хурму и инжир. Николай Санин с 1980-х годов жил в Москве: будучи биологом по образованию, в столице он всю жизнь работал с животными — в отделе учёта охотничьих ресурсов Центральной научно-исследовательской лаборатории, в зоообъединении, последние пять лет в детском отделе Московского зоопарка.

Перед выходом на пенсию стал дачником: стал часто, примерно раз в две недели, ездить на бабушкин участок в село Хлевное Липецкой области. А 17 августа у мужчины в автомобильной аварии погибла жена, и теперь он и вовсе почти перебрался в Хлевное. Зимовать планирует уже в Липецкой области.

В Хлевном москвич активно занялся садоводством — вот уже 10 лет он пытается выращивать довольно экзотические для наших мест растения. И это у него получается вполне успешно: мужчина собирает у себя на участке в Хлевном урожай инжира и хурмы!

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— У меня растёт три деревца хурмы виргинской и один инжир. В прошлом году инжир отлично созрел. Жена его очень любила. В этом году из-за аномально холодного и дождливого лета он созреть не успел, хотя плодов много по всему кусту. Как раз сейчас созревает хурма. Например, на 8-летнем растении завязалось 18 плодов. А в прошлом году было собрано 30 плодов, — рассказал GOROD48 Николай Санин.

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Внук Николая Санина хурму уже попробовал, но говорит, рот пока вяжет.

Вчера хурма оказалась под снегом — но она хорошо выдерживает заморозки.

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По словам Николая Санина, всего у него на участке около 60 видов растений со съедобными плодами и ягодами — деревьев и кустарников. Многие для наших мест экзотические. Помимо инжира и хурмы, у мужчины растёт джида, мушмула германская, лох зонтичный, годжи, шефердия, гуми, стафилея или клекачка, Чекалкин орех, Сердцевидный орех и много других диковинных растений.

— Всё это я делал для жены. Хотел, чтобы она жила как в райском саду. Создавал для неё этот райский сад. Цветов у нас много по участку: однажды я даже купил на выставке в Дарвинском музее жёлтый пион за 2500 рублей за корешок... Много растений привозил из Москвы, выписывал... Много растений гибло: почва плохая и склон северный, на ветродуе. Но многие и прижились, — рассказал Николай Санин.

Фото — Николай Санин
35 3185
#сельское хозяйство
16

Комментарии (35)

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Мила

56 минут назад
Честь и хвала такому мужчине, считаю такое отношение к земле и растениям лучшим полезным хобби.
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Интересно

сегодня, 20:17
Ленчик, поаккуратнее с грецкими, они кровь сгущают.... Тень на плетень, йод один в почве...
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Гость

сегодня, 19:57
ЛИПЧАНИН, Вот пусть сам и заводит, и творог делает и сбывает, если корову захотел. Ишь, доярка ему понадобилась! Да ни одна одинокая женщина не согласится на него впахивать!
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ЛИПЧАНИН

сегодня, 17:14
Думаю , что многие одинокие женщины хотели бы связать свою жизнь с Николаем ! А почему бы и нет ? Жизнь то продолжается , корову надо завести , она молоко дает , можно творог делать , а излишки сбывать
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Ленчик

сегодня, 17:08
ИТЕРЕСНО , у нас под грецким растут азалия, пион, хосты, рододендроны, роза. И урожай от 6 до 9 вёдер с 15тилетнего дерева, в зависимости от года.
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Житель

сегодня, 17:04
Чапа эл ! Прикольное погоняло у тебя !
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МАЛИНА ШИП

сегодня, 16:45
История любви. Николаю Санину здоровья, долгих лет жизни и сил, чтобы заниматься любимым делом. Жаль, что жены уже нет рядом.
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Сопереживатель

сегодня, 16:38
Умница, Николай! Память о женах и создается вот такими мужиками в виде садов экзотичных ! И не пьет и с хорошей историей живет!
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неоднозначник

сегодня, 16:24
Интересно, в описанном случае результат- удовольствие от процесса садоводства. можете сравнить со многими видами деятельности миллиардов людей : туризм \ творчество \ секс без целей деторождения и т.д.
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Интересно

сегодня, 16:09
Диана, вы сами и ответили "зачем" Толку то нет! пустая трата времени и сил!
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