В Липецкой области дожди, туман и снова летнее тепло

Завтра — до +26.

18 апреля ночью под влиянием фронтов циклона с Атлантики в Липецкой области повсеместно пройдут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. Днем 18 апреля и в последующие сутки 19 апреля на погоду в регионе окажет влияние циклон с юго-запада, который будет двигаться на север европейской территории России — пройдут кратковременные дожди, ночью местами с грозами, днем усилится юго-западный ветер до 15-20 м/сек. 20 апреля территория Липецкой области окажется в тыловой части этого циклона, осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 и 19 апреля — 16-17 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше климатической нормы, 20 апреля — 10-12 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 апреля в Липецкой области облачно, небольшие, ночью местами умеренные дожди и грозы, в отдельных районах ночью и утром туман. Ветер восточный, с переходом на южный, 7-12 м/сек, при грозах местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью — от +5 до +10 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.В Липецке облачно, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +7 до +9, днем — от +24 до +26 градусов.День 18 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 9 градусов мороза.