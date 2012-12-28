Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Липецкая вечЁрка: долгая воздушная тревога, задержания по скандальным видео и кому принадлежат липецкие УК
Погода в Липецке
305
39 минут назад
В Липецкой области дожди, туман и снова летнее тепло
Завтра — до +26.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 и 19 апреля — 16-17 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше климатической нормы, 20 апреля — 10-12 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 апреля в Липецкой области облачно, небольшие, ночью местами умеренные дожди и грозы, в отдельных районах ночью и утром туман. Ветер восточный, с переходом на южный, 7-12 м/сек, при грозах местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью — от +5 до +10 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.
В Липецке облачно, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +7 до +9, днем — от +24 до +26 градусов.
День 18 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 9 градусов мороза.
0
0
0
1
0
Комментарии