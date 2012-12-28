Сегодня в Липецке: «Студенческая весна», что с движением в центре города и когда повысят зарплату
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Происшествия
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сегодня, 05:48
Второй раз за сутки в регионе введен желтый уровень опасности
Вблизи границ региона снова замечены БПЛА
Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность.
Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона»,- сообщил в соцсетях губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
16 апреля желтый режим опасности действовал в Липецке восемь часов. В Воловском районе обнаружен и уничтожен метеозонд, прилетевший с Украины.
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