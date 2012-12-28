Второй раз за сутки в регионе введен желтый уровень опасности

Вблизи границ региона снова замечены БПЛА

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности.Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность.Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона»,- сообщил в соцсетях губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.16 апреля желтый режим опасности действовал в Липецке восемь часов. В Воловском районе обнаружен и уничтожен метеозонд, прилетевший с Украины.