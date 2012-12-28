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40 минут назад
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Автомобиль в «Университетском» подожгли
Камеры наблюдения записали поджигателя и его сообщника.
По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Липецкой области, ночью 17 апреля у дома на Бехтеева, 9 полностью сгорел «ВАЗ-2112», огнем повреждены «Шевроле Авео» и «Рено Дастер».
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