Три автомобиля горели ночью в «Университетском»

Один из них сгорел полностью, два других — повреждены.



Ночью на парковке у дома №9 по улице Бехтеева в микрорайоне «Университетский» горели машины. Спасатели получили сообщение о возгорании в 01:39.По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Липецкой области, полностью сгорел автомобиль «ВАЗ-2112, огнем повреждены «Шевроле Авео» и «Рено Дастер».Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 14 пожаров. Возгорание на Бехтеева стало самым серьезным из них.