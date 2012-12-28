Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Липецкая вечЁрка: долгая воздушная тревога, задержания по скандальным видео и кому принадлежат липецкие УК
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
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Происшествия
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44 минуты назад
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Три автомобиля горели ночью в «Университетском»
Один из них сгорел полностью, два других — повреждены.
По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Липецкой области, полностью сгорел автомобиль «ВАЗ-2112, огнем повреждены «Шевроле Авео» и «Рено Дастер».
Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 14 пожаров. Возгорание на Бехтеева стало самым серьезным из них.
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