Уничтоженный в Липецкой области зонд нес килограмм взрывчатки

По данным издания Mash, зонд упал у деревни Новая Слободка Воловского района.



Telegram-канал Mash сообщил, что же из себя представлял метеозонд, уничтоженный 16 апреля в Воловском районе Липецкой области.«Переоборудованный беспилотный аэростат нёс килограмм тротила и упал в лесу у деревни Новая Слободка», — написало издание.По данным Mash, вчера ВСУ впервые запустили вглубь России серию метеозондов со взрывчаткой. По одному из них отработала ПВО в Липецкой области. Ещё минимум один аппарат уничтожили в Курской области. На некоторых шарах были закреплены 81-мм мины, на других — уголковые отражатели для радаров, чтобы ПВО приняла метеозонд за дрон.

Напомним, 16 марта в Липецкой области восемь часов действовал желтый уровень опасности. Такой же уровень опасности введен и рано утром сегодня .