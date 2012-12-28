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Происшествия
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38 минут назад
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Уничтоженный в Липецкой области зонд нес килограмм взрывчатки
По данным издания Mash, зонд упал у деревни Новая Слободка Воловского района.
«Переоборудованный беспилотный аэростат нёс килограмм тротила и упал в лесу у деревни Новая Слободка», — написало издание.
По данным Mash, вчера ВСУ впервые запустили вглубь России серию метеозондов со взрывчаткой. По одному из них отработала ПВО в Липецкой области. Ещё минимум один аппарат уничтожили в Курской области. На некоторых шарах были закреплены 81-мм мины, на других — уголковые отражатели для радаров, чтобы ПВО приняла метеозонд за дрон.
Напомним, 16 марта в Липецкой области восемь часов действовал желтый уровень опасности. Такой же уровень опасности введен и рано утром сегодня.Фото Telegram-канал Mash
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