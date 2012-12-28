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Происшествия
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сегодня, 18:04
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В Чаплыгине подожгли «Магнит»
Поджигателя сразу увезли в психиатрический диспансер.
Поджигателя оперативно задержали. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчину отправили в психиатрический диспансер — по предварительным данным, он психически не здоров.
Источник видео: Чаплыгин Липецк Липецкая область
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