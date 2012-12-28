В Чаплыгине подожгли «Магнит»

Поджигателя сразу увезли в психиатрический диспансер.

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В Чаплыгине мужчина пытался сжечь магазин «Магнит». Он поджег коробки у магазина и огонь перекинулся на фасад.Поджигателя оперативно задержали. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчину отправили в психиатрический диспансер — по предварительным данным, он психически не здоров.