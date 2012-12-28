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Происшествия
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54 минуты назад
Полиция проводит проверку обстоятельств поджога «Магнита» в Чаплыгине
Задержан 38-летний мужчина.
«Установлена личность злоумышленника, пытавшегося развести огонь вблизи зданий в Чаплыгине. 38-летний мужчина задержан оперативниками и передан медицинским работникам. По предварительным данным, противоправные действия гражданина не причинили ущерба», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, помимо магазина мужчина пытался поджечь проходную чаплыгинской швейной фабрики.
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