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сегодня, 10:55
13

9-летний самокатчик въехал под автомобиль на проспекте Мира

Ребенок госпитализирован.

Вечером 11 апреля на улице Парковой у перекрестка с проспектом Мира попал под автомобиль «ВАЗ-21074» 9-летний мальчик. Ребенок пересекал пешеходный переход на электросамокате.

Мальчик госпитализирован с подозрением на перелом ноги.

Видео: vk.com/dtp048
авария
ДТП
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Штраф
6 минут назад
С родителей пора давно уже брать за такое безалаберность
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Елена
11 минут назад
Во всех заявлениях всегда родитель пишет, за жизнь и здоровье ребёнка беру ответственность на себя, тем более если это не учебное время
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Елена
12 минут назад
У меня ребёнку 13 и то я на велосипеде гуляем вместе, да родители на работе, есть детские площадки, гулять на дороге не безопасно, жизнь одна у каждого, ее нужно ценить
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Елена
16 минут назад
Какие беспечные родители, не объясняют вообще что такое ПДД, что они написаны кровью, как в 9 лет можно свободно и легко отпустить ребёнка, свое дорогое , что есть на белом свете, без глаз?
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zzloyzz
35 минут назад
В травматологическом отделении самокатчики заменили гололёдчиков.
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Елена
39 минут назад
Виноват будет водитель автомобиля, однозначно, так как автомобиль средство повышенной опасности
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Юрист
24 минуты назад
Ничего подобного. Любой суд водителя оправдает.
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Александр
6 минут назад
Ничего подобного. Любой суд водителя оправдает. Каким образом? Ребенок сбит на пешеходном переходе. В любом случае, водитель должен был пропустить пешехода, а не газовать.
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гостья
11 минут назад
Ничего подобного. Любой суд водителя оправдает. но нервы поматает
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Викторм
39 минут назад
Ну, обзор закрыт не был. Для обоих. Сейчас много таких случаев будет. Пешком-то дорогу с оглядкой переходишь. А эти шустрые....
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Житель ул.Доватора
49 минут назад
Началось в колхозе утро... С открытием сезона! Еще желательно глаза открывать и наушники доставать, и почаще крутить головой и спешиваться перед пешеходным переходом
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мимоходом
50 минут назад
Мальчику конечно скорейшего выздоровления, он уже и так наказан. А вот электросамокатчики на тротуарах это просто жесть, особенно на перекрестках и в вечернее время. Этакие великовозрастные юнцы зацепят - мало не покажется. А так все как всегда - не думаем заранее, а пытаемся решать, когда ситуация практически неуправляема.
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гостья
44 минуты назад
наказан? сколько в прошлом году таких примеров было и что? Кто-нибудь из них соблюдает правила? А водителя теперь затаскают по судам. Мальчика и его родителей еще привлечь за нарушение ПДД. На неделина два дня назад, уже автобусы трогаются с машинами и несется пацан на самокате и еще и по диагонали , водители явно опешили от такого. А сколько едут на толпу пешеходов? Может пора уже наводить порядок.
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