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Происшествия
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сегодня, 10:55
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9-летний самокатчик въехал под автомобиль на проспекте Мира
Ребенок госпитализирован.
Мальчик госпитализирован с подозрением на перелом ноги.
Видео: vk.com/dtp048
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