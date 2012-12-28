9-летний самокатчик въехал под автомобиль на проспекте Мира

Ребенок госпитализирован.





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Вечером 11 апреля на улице Парковой у перекрестка с проспектом Мира попал под автомобиль «ВАЗ-21074» 9-летний мальчик. Ребенок пересекал пешеходный переход на электросамокате.Мальчик госпитализирован с подозрением на перелом ноги.