Сегодня в Липецке: День космонавтики, «сухой закон» и работодатели пытаются вернуть уволенных
Как выглядит строящийся корпус добровской больницы изнутри после попадания беспилотника
Врачи стабилизировали позвоночник и собрали повреждённые кости выпавшей с пятого этажа девушке
Как выглядит строящийся корпус добровской больницы изнутри после попадания беспилотника
Общество
764
сегодня, 15:03
6
У мэрии смонтировали остановку и закрывают парковку
В Липецке завершается подготовка к закрытию горбатого моста, его перекроют в шесть утра 13 апреля. На объездных путях расставляют знаки и монтируют временные остановки.
На эту остановку уже в ближайшее воскресенье начнут заезжать автобусы маршрутов № 6, 27, 30, 308к, 330. То есть те, которые едут от Новолипецка в сторону Центрального рынка.
— Мы продолжаем готовиться к реорганизации дорожного движения в центре города. Уже с пяти утра воскресенья изменится схема дорожного движения по улице Первомайской: на участке от улицы Карла Маркса до пересечения с улицей Фрунзе. Прошу водителей обратить на это внимание. Новая схема для общественного транспорта начнет действовать также с пяти утра 14 апреля. Мероприятие кардинальное, в связи с этим 13 апреля Первомайская, от Фрунзе до Карла Маркса, будет перекрыта. Нам необходимо завершить установку технических средств: знаков, разметки, светофоров, — рассказал председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.
На улице Советской уже установлены дополнительные дорожные знаки: «Место остановки автобуса» и «Въезд запрещен».
Парковка у мэрии вошла в зону ограничения движения, поэтому до конца ремонта моста работать не будет.
Обновленную схему движения транспорта можно найти здесь.
0
0
1
0
1
Комментарии (6)