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сегодня, 15:03
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У мэрии смонтировали остановку и закрывают парковку

В Липецке завершается подготовка к закрытию горбатого моста, его перекроют в шесть утра 13 апреля. На объездных путях расставляют знаки и монтируют временные остановки.

Сегодня рабочие смонтировали остановочный павильон у мэрии Липецка — между домами № 1 и 3 по улице Советской. Павильон привезли со склада МБУ «Управление благоустройства Липецка», где подобные конструкции хранятся на случай замены. Павильон, установленный у мэрии, когда-то использовался на улице Краснозаводской — его прежнее название проглядывает на закрашенной панели.



На эту остановку уже в ближайшее воскресенье начнут заезжать автобусы маршрутов № 6, 27, 30, 308к, 330. То есть те, которые едут от Новолипецка в сторону Центрального рынка.

— Мы продолжаем готовиться к реорганизации дорожного движения в центре города. Уже с пяти утра воскресенья изменится схема дорожного движения по улице Первомайской: на участке от улицы Карла Маркса до пересечения с улицей Фрунзе. Прошу водителей обратить на это внимание. Новая схема для общественного транспорта начнет действовать также с пяти утра 14 апреля. Мероприятие кардинальное, в связи с этим 13 апреля Первомайская, от Фрунзе до Карла Маркса, будет перекрыта. Нам необходимо завершить установку технических средств: знаков, разметки, светофоров, — рассказал председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.

На улице Советской уже установлены дополнительные дорожные знаки: «Место остановки автобуса» и «Въезд запрещен».





Парковка у мэрии вошла в зону ограничения движения, поэтому до конца ремонта моста работать не будет.







Обновленную схему движения транспорта можно найти здесь.
горбатый мост
реконструкция
дорожное движение
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
петр
4 минуты назад
там камера нужна .и вопросы и комментарии обывателей отпадут сами собой .повесте камеру адма .и на входе у себя повесте чтоб видеть кто на работе а кто нет.
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Я
16 минут назад
Работаю в здании администрации. С 25 декабря никаких работ не велось
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Ну задним числом
сегодня, 15:22
Начала работ ставить впринице не удивительно!!! Только ни в декабре, ни в январе и даже ни в феврале работы никакие не велись!!!!
Ответить
Дааа?
сегодня, 15:32
откуда вы знаете? может быть работы велись в кабинетах :)
Ответить
Работы
15 минут назад
откуда вы знаете? может быть работы велись в кабинетах :) По набиванию карманов
Ответить
КотЭ
сегодня, 15:31
не несите чушь, мы начали работать с конца еще прошлого года, работать над собой в первую очередь....
Ответить
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