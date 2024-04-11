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Общество
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21 минуту назад
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Как изменятся маршруты транспорта после перекрытия горбатого моста
Мэрия обнародовала новые схемы движения по Липецку.
14 апреля маршруты транспорта станут такими:
на улице Первомайской от площади Петра Великого до Фрунзе изменится направление движения — транспорт будет проезжать в сторону улицы Фрунзе. На перекрёстке с Фрунзе можно будет повернуть направо или налево. Возле здания администрации города организуют остановку общественного транспорта. С другой стороны моста на площади Революции останется открытой кольцевая развязка;
автобусы маршрутов № 2, 12, 39, 44, 315, 352 при движении от района Сокол с улицы Ленина будут сворачивать на Зегеля и Плехановский спуск, и затем — на Советскую;
маршруты №6, 27, 30, 308к, 330 при движении от НЛМК будут передвигаться по Первомайской и Фрунзе до Театральной площади, где будут поворачивать на Советскую;
автобусы маршрутов № 306, 322, 322 при движении от НЛМК будут передвигаться по Первомайской и Фрунзе до Театральной площади далее по маршруту;
автобусы маршрута № 28 при движении от НЛМК будут передвигаться по Первомайской и Фрунзе далее по маршруту без заезда на площадь Революции;
автобус маршрута №36 с улицы Зегеля будет сворачивать Плехановский спуск, и затем — на Советскую.
При этом:
Остановочные пункты площадь Революции, Нижний парк, площадь Петра Великого временно исключены из схемы маршрутов, посадка и высадка пассажиров осуществиться не будет;
вблизи исключённых остановок будут организованы временные остановочные пункты — в районе площади Петра Великого на улице Первомайской, и у городской администрации.
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