Как изменятся маршруты транспорта после перекрытия горбатого моста ⁣

Мэрия обнародовала новые схемы движения по Липецку.





В ночь с 13 на 14 апреля полностью перекрывается горбатый мост на площади Революции. 13 апреля, как сообщает администрация Липецка, водителям придется объезжать площадь Революции по схеме ниже: соответствующие службы будут проводить работу по организации дорожного движения.14 апреля маршруты транспорта станут такими:на улице Первомайской от площади Петра Великого до Фрунзе изменится направление движения — транспорт будет проезжать в сторону улицы Фрунзе. На перекрёстке с Фрунзе можно будет повернуть направо или налево. Возле здания администрации города организуют остановку общественного транспорта. С другой стороны моста на площади Революции останется открытой кольцевая развязка;автобусы маршрутов № 2, 12, 39, 44, 315, 352 при движении от района Сокол с улицы Ленина будут сворачивать на Зегеля и Плехановский спуск, и затем — на Советскую;маршруты №6, 27, 30, 308к, 330 при движении от НЛМК будут передвигаться по Первомайской и Фрунзе до Театральной площади, где будут поворачивать на Советскую;автобусы маршрутов № 306, 322, 322 при движении от НЛМК будут передвигаться по Первомайской и Фрунзе до Театральной площади далее по маршруту;автобусы маршрута № 28 при движении от НЛМК будут передвигаться по Первомайской и Фрунзе далее по маршруту без заезда на площадь Революции;автобус маршрута №36 с улицы Зегеля будет сворачивать Плехановский спуск, и затем — на Советскую.При этом:Остановочные пункты площадь Революции, Нижний парк, площадь Петра Великого временно исключены из схемы маршрутов, посадка и высадка пассажиров осуществиться не будет;вблизи исключённых остановок будут организованы временные остановочные пункты — в районе площади Петра Великого на улице Первомайской, и у городской администрации.