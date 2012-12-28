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57 минут назад
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48-летний мужчина поймал сетями 52 рыбы — это обошлось ему почти в 66 тысяч рублей

Браконьер попался на Матырском водохранилище.

48-летнего жителя Грязей осудили за незаконный вылов рыбы на особо охраняемой территории (по пункту «г» части первой статьи 256 УК РФ) и оштрафовали на 30 000 рублей. При этом ранее рыбак уже возместил ущерб территориальному управлению федерального агентства по рыболовству — выплатил 35 960 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина попался на незаконной рыбалке 1 мая этого года. Рыбу он ловил тремя сетями на Матырском водохранилище в границах особо охраняемой природной территории регионального значения — Государственного природного зоологического заказника «Липецкий».

В три сети попались 52 рыбы. Но унести улов домой не удалось — рыбака задержал инспектор охраны водных биологических ресурсов.
рыбалка
браконьерство
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Комментарии (4)

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ТомСойер
21 минуту назад
Как то маловато наказание. Он эти деньги отобьет за два выезда на водохранилище. Поэтому с первого раза до него и не дошло.
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Эксперт
21 минуту назад
Во Вьетнаме или Тайланде? Точно не скажу, но там многие рыбаки ловят рыбу сетями или спец ловушками для рыбы и никаких штрафов у них за это нет.
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Эксперт
24 минуты назад
Дорогая стала рыба! Одна рыба по цене слитка золота, это не нормально с учетом что рыбы эти не вымирающий вид.
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алкаш
37 минут назад
за отлов солитёрной рыбы ещё и штраф? Вот это прям вообще сильно!
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