48-летний мужчина поймал сетями 52 рыбы — это обошлось ему почти в 66 тысяч рублей

Браконьер попался на Матырском водохранилище.

48-летнего жителя Грязей осудили за незаконный вылов рыбы на особо охраняемой территории (по пункту «г» части первой статьи 256 УК РФ) и оштрафовали на 30 000 рублей. При этом ранее рыбак уже возместил ущерб территориальному управлению федерального агентства по рыболовству — выплатил 35 960 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина попался на незаконной рыбалке 1 мая этого года. Рыбу он ловил тремя сетями на Матырском водохранилище в границах особо охраняемой природной территории регионального значения — Государственного природного зоологического заказника «Липецкий».В три сети попались 52 рыбы. Но унести улов домой не удалось — рыбака задержал инспектор охраны водных биологических ресурсов.