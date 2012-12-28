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Происшествия
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57 минут назад
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48-летний мужчина поймал сетями 52 рыбы — это обошлось ему почти в 66 тысяч рублей
Браконьер попался на Матырском водохранилище.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина попался на незаконной рыбалке 1 мая этого года. Рыбу он ловил тремя сетями на Матырском водохранилище в границах особо охраняемой природной территории регионального значения — Государственного природного зоологического заказника «Липецкий».
В три сети попались 52 рыбы. Но унести улов домой не удалось — рыбака задержал инспектор охраны водных биологических ресурсов.
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