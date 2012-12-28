В Елецкой районной больнице новый главврач

Ранее Александр Катуров руководил больницей РЖД.

Главным врачом Елецкой районной больницы назначен Александр Катуров.«Александр Викторович — опытный врач и управленец. У него в послужном списке более четверти века в медицине и серьёзная академическая база <…> Знает специфику работы в Ельце и Елецком округе, понимает реальные запросы пациентов и потребности коллектива изнутри», — написала в соцсетях руководитель регионального минздрава Лилия Самошина.Александру Катурову 52 года. В 2000 году он окончил Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело». По основному профилю — хирург. В 2018 году прошёл повышение квалификации по урологии. До недавнего времени работал главврачом больницы РЖД в Ельце.