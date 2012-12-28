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Общество
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28 минут назад
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В Елецкой районной больнице новый главврач
Ранее Александр Катуров руководил больницей РЖД.
«Александр Викторович — опытный врач и управленец. У него в послужном списке более четверти века в медицине и серьёзная академическая база <…> Знает специфику работы в Ельце и Елецком округе, понимает реальные запросы пациентов и потребности коллектива изнутри», — написала в соцсетях руководитель регионального минздрава Лилия Самошина.
Александру Катурову 52 года. В 2000 году он окончил Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело». По основному профилю — хирург. В 2018 году прошёл повышение квалификации по урологии. До недавнего времени работал главврачом больницы РЖД в Ельце.
Фото: соцсети
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