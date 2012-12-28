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Происшествия
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28 минут назад
Установлена личность второй погибшей в пожарах женщины
Жительнице села Демшино было 74 года. Проводятся доследственные проверки обстоятельств гибели пенсионерок.
Оба пожара, напомним, произошли вчера. Дома в Демшино и Пашково сгорели полностью.
Следственный отдел по Усмани СУ СК России по Липецкой области начал доследственные проверки обстоятельств гибели пенсионерок.
«Для определения причин возгораний и смерти женщин назначены судебные экспертизы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — рассказали в СК.
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