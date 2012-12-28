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240
35 минут назад
3

Реанимация «Туриста-2» пока не случилась: минстрой области отправил проект на доработку

Проект отклонён из-за отрицательного заключения публичных слушаний. Это решение может быть обжаловано.

Министерство строительства и архитектуры Липецкой области не утвердило изменённый проект ЖК «Турист-2». Причина — отрицательное заключение о результатах публичных слушаний.

Решение об отклонении изменений в документацию может быть обжаловано как в досудебном, так и в судебном порядке.

Напомним, первый проект ЖК «Турист-2» архитектурное сообщество Липецка встретило в штыки. Однако строительство жилого комплекса всё равно началось. Во время стройки прокуратура области обратилась в арбитражный суд с иском о признании разрешительных документов на возведение «Туриста-2» недействительными. Год тяжбы закончился победой прокуратуры. Осенью этого года застройщик вернулся к проекту и предоставил внесённые в него изменения на публичные слушания. Новый проект от старого отличался, но не кардинально.
Турист
строительство
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Комментарии (3)

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Сначала новые
неадекв женщ со вкус
12 минут назад
В этом месте не должно быть человейника! Максимум 7 этажей.
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Дааа
9 минут назад
Лучше человейник, чем заброшенный на годы котлован
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Антуан
30 минут назад
Улепётывайте со своим проектом домой
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