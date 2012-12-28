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Общество
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35 минут назад
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Реанимация «Туриста-2» пока не случилась: минстрой области отправил проект на доработку
Проект отклонён из-за отрицательного заключения публичных слушаний. Это решение может быть обжаловано.
Решение об отклонении изменений в документацию может быть обжаловано как в досудебном, так и в судебном порядке.
Напомним, первый проект ЖК «Турист-2» архитектурное сообщество Липецка встретило в штыки. Однако строительство жилого комплекса всё равно началось. Во время стройки прокуратура области обратилась в арбитражный суд с иском о признании разрешительных документов на возведение «Туриста-2» недействительными. Год тяжбы закончился победой прокуратуры. Осенью этого года застройщик вернулся к проекту и предоставил внесённые в него изменения на публичные слушания. Новый проект от старого отличался, но не кардинально.
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