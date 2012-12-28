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23 минуты назад
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Администратор иностранного канала задержан сотрудниками ФСБ в Липецкой области

Безработному мужчине вменяют публичное оправдание и пропаганду терроризма.

Управление ФСБ России по Липецкой области сообщило о задержании безработного гражданина по подозрению в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. На время следствия задержанный арестован.

«Оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что фигурант, используя персональный аккаунт в иностранной социальной сети, осуществлял руководство каналом, в котором размещал доступные для просмотра неопределённому кругу лиц записи и публикации, содержащие признаки призывов к участию в деятельности и пропаганды идеологии террористической организации», — говорится в сообщении управления.

Максимальные санкции ч. 2 ст. 205.2 УК РФ предусматривают штраф до миллиона рублей или от пяти до семи лет лишения свободы.
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Сначала новые
управдом
10 минут назад
Как не стыдно быть безработным?!
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