Администратор иностранного канала задержан сотрудниками ФСБ в Липецкой области

Безработному мужчине вменяют публичное оправдание и пропаганду терроризма.



Управление ФСБ России по Липецкой области сообщило о задержании безработного гражданина по подозрению в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. На время следствия задержанный арестован.«Оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что фигурант, используя персональный аккаунт в иностранной социальной сети, осуществлял руководство каналом, в котором размещал доступные для просмотра неопределённому кругу лиц записи и публикации, содержащие признаки призывов к участию в деятельности и пропаганды идеологии террористической организации», — говорится в сообщении управления.Максимальные санкции ч. 2 ст. 205.2 УК РФ предусматривают штраф до миллиона рублей или от пяти до семи лет лишения свободы.