37 миллионов за невыполненный договор: бывшего начальника филиала энергокомпании обвиняют в превышении полномочий
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Происшествия
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23 минуты назад
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Администратор иностранного канала задержан сотрудниками ФСБ в Липецкой области
Безработному мужчине вменяют публичное оправдание и пропаганду терроризма.
«Оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что фигурант, используя персональный аккаунт в иностранной социальной сети, осуществлял руководство каналом, в котором размещал доступные для просмотра неопределённому кругу лиц записи и публикации, содержащие признаки призывов к участию в деятельности и пропаганды идеологии террористической организации», — говорится в сообщении управления.
Максимальные санкции ч. 2 ст. 205.2 УК РФ предусматривают штраф до миллиона рублей или от пяти до семи лет лишения свободы.
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