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сегодня, 11:27
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Новый заезд в «Елецкий» сдадут на три недели позже заявленного срока

Дорожников задержали энергетики, не сумевшие вовремя вынести свои сети с места строительства.

Сегодня ночью по Елецкому шоссе в месте строительства кольцевой развязки транспорт вновь поехал по временной схеме — по одной полосе в каждую сторону. Это связано с укладкой верхнего, финишного, слоя асфальтобетонного покрытия на новом кольце, по которому можно будет заезжать в микрорайон «Елецкий».

По графику окончание строительства внутренней окружной дороги для «Елецкого» подрядчик мэрии, компания «Инфинити Групп», должна завершить к 1 ноября. Однако этого не случится из-за нерасторопности энергетиков, которые не сумели в срок вынести с места строительства (у подстанции «Университетской») свои сети. Впрочем, задержка со сдачей объекта, как сообщил GOROD48 заказчик, будет небольшой: выезд из микрорайона на Елецкое шоссе дорожники обещали закончить к 15-20 ноября. При этом в городском управлении строительства заверили, что три слоя асфальтобетона на 400-метровом участке дороги на улице Хренникова перед новой развязкой на Елецком шоссе уложат еще до морозов.

В ноябре строители завершат монтаж наружного освещения, обустройство двух остановок и новой площадки отстоя автобусов размером 48 на 71 метр (сейчас такая площадка расположена на принадлежащем гипермаркету «Лемана Про» участке), тротуара, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Продолжение дороги по улице Хренникова и кольцевая развязка на Елецком шоссе обойдутся бюджету города в 142,5 миллиона рублей. Как только работы будут приняты заказчиком, у жителей «Елецкого» появится второй полноценный заезд в микрорайон. Ширина четырехполосной дороги составит 14 метров.
дорога
развязка
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Местный
11 минут назад
А мы заранее знали, что в сроки не сдадут. Можете не оправдываться.
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18 минут назад
Через сколько времени просядет три слоя асфальтобетона и будет требоваться ремонт четырёхполосной дороги?
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гадалка
32 минуты назад
15-20 ноября в снег самое то укладывать асфальт. В середине марта поплывет ваш асфальт
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Захарова
33 минуты назад
а когда в Липецке что-то сдавали в срок или раньше?
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м.
34 минуты назад
поезд встанет на переезде и все два переезда заглохнут.
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однако
44 минуты назад
надо немного продлить дорогу от авторынка, чтобы был съезд с кольца туда
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интересно
49 минут назад
А что по поводу дороги от кольца "Памятник танкистам" до октябрьского моста? Там укладываются в сроки?
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