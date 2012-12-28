Новый заезд в «Елецкий» сдадут на три недели позже заявленного срока

Дорожников задержали энергетики, не сумевшие вовремя вынести свои сети с места строительства.

Сегодня ночью по Елецкому шоссе в месте строительства кольцевой развязки транспорт вновь поехал по временной схеме — по одной полосе в каждую сторону. Это связано с укладкой верхнего, финишного, слоя асфальтобетонного покрытия на новом кольце, по которому можно будет заезжать в микрорайон «Елецкий».По графику окончание строительства внутренней окружной дороги для «Елецкого» подрядчик мэрии, компания «Инфинити Групп», должна завершить к 1 ноября. Однако этого не случится из-за нерасторопности энергетиков, которые не сумели в срок вынести с места строительства (у подстанции «Университетской») свои сети. Впрочем, задержка со сдачей объекта, как сообщил GOROD48 заказчик, будет небольшой: выезд из микрорайона на Елецкое шоссе дорожники обещали закончить к 15-20 ноября. При этом в городском управлении строительства заверили, что три слоя асфальтобетона на 400-метровом участке дороги на улице Хренникова перед новой развязкой на Елецком шоссе уложат еще до морозов.В ноябре строители завершат монтаж наружного освещения, обустройство двух остановок и новой площадки отстоя автобусов размером 48 на 71 метр (сейчас такая площадка расположена на принадлежащем гипермаркету «Лемана Про» участке), тротуара, нанесут разметку и установят дорожные знаки.Продолжение дороги по улице Хренникова и кольцевая развязка на Елецком шоссе обойдутся бюджету города в 142,5 миллиона рублей. Как только работы будут приняты заказчиком, у жителей «Елецкого» появится второй полноценный заезд в микрорайон. Ширина четырехполосной дороги составит 14 метров.